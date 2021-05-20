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Kültür Sanat

Şarkıcı Oğuz Yılmaz'a son veda

Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 53 yaşındaki şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA20 Mayıs 2021 Perşembe 13:37 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:37
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Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Yılmaz'ın, yeni albüm hazırlığında olduğu ifade edildi.

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