Savaşan dünyanın özeti: Açlık, göç, güvensizlik

“We Forget to Think We Are Born” isimli sergi Sevil Dolmacı Sanat Galerisi’nde 25 Ekim’e kadar görülebilecek. Gomezbarros, sergide Kolombiya’nın sorunlarını işlediğine dikkati çekerek, “Aslında dünyadaki bütün ülkelerde aynı sorunlar var. Evrensel sorunları da evrensel bir dille, sanatla anlatmak istedim” dedi. Sergide sanatçının birebir tanıklık ettiği Kolombiya Savaşı’nın etkilerini izlemek mümkün. Sergi açlık, göç, güvensizlik ve toplu ölümler gibi sorunlara odaklanıyor.