Say’dan Moskova’da resital

Say, Moskova Uluslararası Müzik Evi’nde düzenlenen konserle, 13 yıl aradan sonra Rusya’da tekrar sahneye çıktı. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde Fazıl Say, kendi bestelerinin yanı sıra Beethoven, Chopin ve Mozart gibi ünlü müzisyenlere ait eserleri de seslendirdi. Konserin sona ermesinin ardından seyirciler Say’ı dakikalarca ayakta alkışladı.