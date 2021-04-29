Şehit Aybüke öğretmenin ismini taşıyan kültür merkezi vefatının 4. yılında hizmete açılacak

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 16:31 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:32

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin değiştirilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Kabri Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan şehit öğretmenin isminin okulun isminden silinmeye çalışılmasının doğru olmadığını belirten Aşgın, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Edremit Anadolu Lisesi'ne şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı veriliyor ve orada mezunlar derneği ayağa kalkıyor. Edremit Anadolu Lisesi olan ismin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmasına itiraz ediyorlar. İtiraz ederken de büyük bir hadsizlik yapıyorlar. 'Hiç kimsenin bedavadan nam salmasına müsaade etmeyiz' diyorlar. Biz de hiç kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz. Çorumlular olarak Aybüke öğretmenimize ve onun şehitlik değerlerine sahip çıkıyoruz, Aybüke öğretmenimizin okuldan isminin kaldırılması için yapılan girişimleri şiddetle kınıyoruz."

Şehit öğretmenin ismini Gülabibey Mahallesi'nde inşa edilen kültür merkezinde yaşatacaklarını aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"Aybüke öğretmen, 9 Haziran 2017'de şehit oldu. Biz de 9 Haziran 2021'de kültür merkezimizin açılışını yapıyoruz. Kültür merkezimizin ismini Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi olarak belirledik. Şehit öğretmenimizin ismini Çorum'da ilelebet yaşatacağız. Hiç kimse şahadete, şehitlerimize, Aybüke öğretmene ve şehit olan diğer öğretmenlerimize de dil uzatamayacak. Çorumlular olarak hem hemşehrilerimize hem şehitlerimize sahip çıkacağız ve onların adlarını inadına yaşatmaya devam edeceğiz."