Sektörün önde gelen isimleri Boğaziçi Film Festivali jürilerinde

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 12.'si gerçekleştirilen Boğaziçi Film Festivali, dünyanın dört bir yanından yedinci sanatın en iyi örneklerini bir araya getirirken jürileriyle de sinemanın en saygın isimlerini festival takipçileriyle buluşturuyor.

18-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Boğaziçi Film Festivali'nde jüriler de belli oldu. Yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlık edecği Ulusal Uzun Metraj Jürisi'nde yazar- yapımcı Cemil Yavuz, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, senarist Nuriye Bilici ve oyuncu Zeynep Çamcı yer alıyor.

Uluslararası Yarışma Jürisi ise yönetmen Ebu Bekir Şavkî, yapımcı ve festival direktörü Agron Domi, programcı ve festival danışmanı Edvinas Puksta, yapımcı Nevena Savić ve oyuncu Sedef Asgarî'den oluşuyor.

12. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ ULUSAL JÜRİSİ



Selçuk Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan Atalay Taşdiken, uzun yıllar reklam sektöründe çalıştıktan sonra 2008 yılında Atyapım'ı kurup ilk uzun metraj filmi "Mommo - Kız Kardeşim"i çekti. İlk filmiyle uluslararası festivallerde pek çok ödül alan Taşdiken, daha sonra "Meryem", "Arama Moturu", "Kar Kırmızı"ve "Hara" adlı sinema filmlerle "Ah Yalan Dünyada" ve "Bırakın Çocuk Oynasın" adlı belgesellere imza attı, bazı televziyon dizilerinin yapımcılığını üstlendi. Taşdiken hem sinema sektöründe uzun metraj filmler ve belgeseller yapmaya hem de televizyon programları üretmeye devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Nuriye Bilici, yayınevlerinde editörlük yaptı. "Yüz Temel Eser" kapsamında yedi eseri günümüz diline uyarladı, gazete ve dergilerde kitap eleştirileri yazdı. Alman televizyon kanalı WDR için "İnsan Manzaraları: Türkiye'den Altı Yazarın Portresi" serisinin Türkiye koordinatörlüğünü yaptı. 2012'de Verba Film'i kuran Bilici'nin yaptığı filmler birçok ödül aldı. Halen yapımcılık ve senaryo yazarlığı yapmakta.

"Meryem" filmiyle Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, "Seviyor Sevmiyor" dizisiyle de Güney Kore APAN Star Awards'da APAN Özel Ödülü'nü kazanan Zeynep Çamcı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema bölümü mezunu. Birçok sinema ve televizyon projesinde yer alan Çamcı, İranlı yönetmen Behmen Kubadî'nin, çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirdiği son filminde, rejide çalıştı. Çamcı ayrıca Serdesin Yaratıcı Reklam Ajansı'nın onursal başkanı.

1992'den beri televizyon ve sinema sektöründe çalışan Cemil Yavuz; bu süreçte senaristlik, görüntü yönetmenliği, yapımcılık ve yönetmenlik yaptı. TGRT, Fox TV ve TRT'de yöneticilik görevlerinde bulundu. TRT 12 Punto Senaryo Günleri'nin kurucuları arasında yer aldı. Yavuz'un ayrıca kaleme aldığı yayınlanmış üç kitabı bulunuyor.

Mimar Sinan Üniversitesi Sinema TV bölümü mezunu Eyüp Boz, 35 yılı aşkın süredir sinema sektöründe görüntü yönetmeni, yönetmen, yapımcı ve senarist olarak çalışıyor. 33 uzun metrajlı filmde görüntü yönetmenliği yapan Boz, 2006 Akademi Ödülleri En İyi Yabancı Film dalında Türkiye adına aday olan "Dondurmam Gaymak" filminin de yapımcısı ve görüntü yönetmeni. "Leyla ile Mecnun" adlı dizinin 35 bölüm yönetmenliğini yapan Boz, ayrıca bağımsız film yapımcılığını desteklemek ve sinemaya gitme kültürünü teşvik etmek amacıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen Film Koop'un kurucu üyelerinden biri.

12. BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI JÜRİSİ



Kahire'deki siyasî bilimler eğitiminin ardından New York Tisch Sanat Okulu'nda film prodüksiyonu okuyan, Mısırlı-Avusturyalı sinemacı Ebu Bekir Şavkî, ilk filmi "Hesap Günü" (Yevmiddin) ile Cannes'da ana yarışmaya seçildi. Burada Francois Calais ödülünü alan film, Mısır'ın da Oscar adayı oldu. Forbes Magazine tarafından uluslararası arenadaki en etkili 5 Arap yönetmen arasında gösterilen Şavkî'nin ikinci filmi "Hajjan", dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yaptı.

Avrupa Film Akademisi (EFA) üyesi olan Agron Domi, Tiran Uluslararası Film Festivali'nin Kurucu Direktörü. Tiran Film Enstitüsü'nün yapım ve dağıtım şirketi ile Arnavutluk Film Komisyonu'nun da kuruculuğunu üstlenen Domi, Avrupa filmlerinin Arnavutluk dağıtımını da yapıyor. Ünlü yönetmen Milcho Manchevski'nin "Willow" ve "Capocabana'yı Terk Etmek" (Leaving Capocabana) filmlerinin de ortak yapımcısı olan Domi aynı zamanda Arnavutluk'un ilk tanıtım, grafik tasarım ve video prodüksiyon şirketi olan FASADA Stüdyosu'nun kurucu ortağı. Bir yandan yapımcılığa devam eden Domi, 2014'ten bu yana, 240'tan fazla şehirde gerçekleştirilen uluslararası bir proje olan, CreativeMornings Tirana'nın da yöneticisi.

Litvanyalı programcı ve festival danışmanı Edvinas Puksta, sektörde 'film avcısı' olarak biliniyor. EFA üyesi Puksta, Vilnius Uluslararası Film Festivali için 15 yıl planlama, koordinasyon ve programlama yaptıktan sonra, 2018 yazından bu yana Tallinn'deki Black Night Film Festivali için danışmanlık yapıyor. Festival gezgini ve serbest muhabir olarak çalışan Edvinas, 2001'den bu yana Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'daki uluslararası film festivallerini düzenli olarak takip ediyor.

Belgesel ve uzun metrajlı filmlere katkılarıyla tanınan Sırp film yapımcısı Nevena Savić, Cinnamon Films'in CEO ve yapımcısı. Yaratıcı yapımcı ve ortak yapımcı olarak görev aldığı filmler arasında; Berlinale'de Cristian Puiu'ya En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran "Malmkrog", Karlovy Vary'de büyük ödülü kazanan, Stefan Arsenijevic imzalı "Yürüyebildiğim Kadar" (As Far As I Can Walk) ve "Kediler Ağlar" (Cats Cry), "Güç Kulesi" (Tower of Strength), "Viyana Koridorları" (Vienna Hallways) ile "Ufuklar" (Horizons) yer alıyor.

Tahranlı oyuncu Sedef Asgarî, kariyerine, 18 yaşındayken, Ali Asgarî'nin yönettiği "Kaybolma" (Disappearance) filmiyle başladı. Pek çok saygın festivalde gösterilen ve Venedik, Toronto, Zürih gibi festivallerde büyük ödüle aday gösterilen film, Atlanta Film Festivali'nde ise hem büyük ödülü hem de jüri özel ödülünü kucakladı. Sedef Asgarî ise bu filmdeki performansıyla Singapur Film Festivali'nde En İyi Performans ödülünün sahibi oldu. 2020'de ise Sonia Hadad'ın yönettiği kısa film "Sınav" (Exam) ile Sundance Film Festivali'nin de aralarında olduğu pek çok festivalden ödülle döndü.