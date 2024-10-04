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Kültür Sanat

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda tarihi keşif: 6 yeni sanduka mezar ortaya çıktı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı çalışmaları kapsamında 6 yeni sanduka mezar keşfedildi.

AA4 Ekim 2024 Cuma 12:30 - Güncelleme:
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda tarihi keşif: 6 yeni sanduka mezar ortaya çıktı
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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz'ın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda hem yeni mezarlar ortaya çıkarılıyor hem de kırılan, tahrip olan mezar taşları restore ediliyor.

Bu yıl mezarlığın "Seyitler" bölümünde yapılan kazılarda, yüzey toprağının alınması sonucu 6 yeni sanduka mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Kulaz, gazetecilere, toprak altında kalmış nitelikli sanduka mezarların ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve maddi destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Kulaz, şu bilgileri verdi:

GELECEĞE MİRAS PROJESİ'NDE YENİ KEŞİF

"Bakanlığımızın başlattığı 'Geleceğe Miras Projesi' var. Bu proje kapsamında 'Seyitler" bölümünden başlayarak mezarlığın diğer alanlarına adım adım geçmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarda yüzey toprağı alındıktan sonra yeni mezar taşları ortaya çıkıyor. Zeminde bulunan mezar taşlarına müdahale de gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar kapsamında tamamen toprak altında kalmış ve çok nitelikli sanduka mezarlar da bulunuyor ama şahideleri (baş ve ayak kısmında üzerinde yazı ve süslemelerin yer aldığı dikili taş) kısmen kırılmış ve bozulmuş."

YAZI KARAKTERİ, BİTKİSEL VE GEOMETRİK SÜSLEMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu mezar taşlarını toprak altından çıkararak özgün hallerine kavuşturduklarını belirten Kulaz, "Yeni ortaya çıkan 6 mezarın özellikle Selçuklu üslubunu tamamen yansıtması, hem yazı karakteri hem de bitkisel ve geometrik süslemeleri bizim için önemli. Çalışmalar devam ettikçe buna benzer yeni mezar taşları ortaya çıkacaktır. Özellikle Türk büyüklerine ait mezar taşlarını, isimleri, kitabeleri ve tarihleriyle bulmayı umut ediyoruz. O tür mezar taşları da çıkarsa çok sevineceğiz." dedi.

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