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Kültür Sanat

Selimiye Camisi'nde restorasyon: Asırlık kapılar çivi kullanılmadan yenilendi

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin zamanla aşınan, her biri 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığında olan asırlık kapıları aslına uygun yenilendi. Tarihi kapılar, kündekari tekniğiyle tutkal ve çivi kullanılmadan yenilendi.

AA28 Haziran 2024 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Selimiye Camisi'nde restorasyon: Asırlık kapılar çivi kullanılmadan yenilendi
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Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı restorasyonu devam eden, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları elden geçirildi.

Restorasyon kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısının bakımı yapıldı.

Bir kanadı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapılar, menteşelerinden sökülüp dış avluda oluşturulan marangozhaneye taşındı.

TUTKAL VE ÇİVİ KULLANILMADAN YENİLENDİ

Burada tarihi kapılar, kündekari tekniğiyle tutkal ve çivi kullanılmadan yenilendi.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarının titiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tüm vakıf eserlerinde olduğu gibi Selimiye Camisi'nde de akademisyenlerden oluşan bilim kuruluyla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Saraç, amaçlarının yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmak olduğunu ifade etti.

Caminin önemli mimari elemanlarından olan giriş kapıları ve kepenklerin aslına uygun onarıldığını anlatan Saraç, şöyle konuştu:

"Kündekari, sekizgen, beşgen ve yıldız gibi geometrik motiflerde kesilen ahşap parçalarının, çivi ve tutkal kullanılmadan geçme tekniğiyle birbirbirine sabitlenmesiyle uygulanan bir teknik. Özellikle camimizin cümle kapıları nadide kündekari örneklerden. Zamanla bunlarda da bozulma ve aşınma oldu. Cami bahçesinde kurulan atölyelerde uzman ekipler tarafından uzun yıllar restorasyon istemeyecek şekilde bu kapılar onarıldı."

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