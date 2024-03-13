İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1219
  • EURO
    35,1238
  • ALTIN
    2228.14
  • BIST100
    9069.03
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Senegal'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı

Senegal'de '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla program düzenlendi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 02:49 - Güncelleme:
Senegal'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı
ABONE OL

Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 103. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfı işbirliğinde tören düzenlendi.

Törende, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada İstiklal Marşı'nın yazım ve kabul ediliş süreci ile Ersoy'un bu süreçte yaşadıklarına ilişkin detayları anlattı.

Ardından Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman da Türkiye'nin zor günleri birlik ve beraberlikle aştığının altını çizerek, gençlere de birlik olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Tören sonunda Türkiye Maarif Vakfı öğrencileri "Akif" filmini izledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.