16 Ağustos 2020 Pazar 09:58 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 09:58

Komedi türünde izleyici karşısına çıkan Seni Seven Ölsün oyuncuları ve filmin konusu merak ediliyor. Seni seven ölsün filmi nerede çekildi? Alper Saldıran, Fulya Zenginer, Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapımın sürükleyici hikayesi izleyenleri ekrana kilitledi. Filmin çekildiği yer ise yeşilliği ve doğa güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Heyecan ve komedinin bir arada yer aldığı Seni seven ölsün filmi nerede çekildi? Seni seven ölsün oyuncuları kimlerdir?

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Seni Seven Ölsün filmi Trabzon'un Çaykara İlçesinde çekilmiştir.

SENİ SEVEN ÖLSÜN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Komedi ve Romantik türünde ki ´Seni Seven Ölsün´ filmin oyuncu kadrosunda Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Fulya Zenginer, Durul Bazan, Ruhi Sarı gibi ünlü isimler rol alıyor.

Unutulmaz ve Beni Böyle Sev dizilerinde yönetmen koltuğuna oturan Cem Tabak'ın ilk uzun metrajlı film denemesi olan Seni Seven Ölsün'ün senaryosunda Şeyda Delibaşı imzası var. Filmin başrollerini Alper Saldıran, Fulya Zenginer, Hüseyin Avni Danyal ve Durul Bazan üstlenirken, filmin kadrosunda Ruhi Sarı, Hakan Salınmış, Sacide Taşaner, Şamil Kafkas, Nuray Yeşilaraz ve Eylem Tanrıver gibi isimler yer alıyor.

Bir tılsım yüzünden yüzyıllardan beri sevenlerin kavuşup muratlarına eremediği bir Karadeniz köyünde, bu gidişe son vermek isteyen, birbirine düşman ailelerin çocukları olan 2 gencin mücadelesi anlatılıyor.

Tılsımın etkisiyle yüzyıllardır kavuşamayan aşıkların hüzünlü öyküsüne dur demeye karar veren bir çift, birbirine düşman ailelerin çocukları olsalar da elele verirler. Bunun sonucunda başlarından eğlenceli, komik, romantik ve macera dolu olaylar geçecektir...