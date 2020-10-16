Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan, Selda Bağcan'ın neyi oluyor?

16 Ekim 2020 Cuma 17:30 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 17:30

Serenad Bağcan kimdir? sorusu Fazıl Say'ın yeni albümünde yer alması dolayısıyla merak ediliyor. Özellikle Sen Derviş Olamazsın şarkısındaki performansıyla dikkat çeken müzisyenin biyografisi de oldukça ilgi çekiyor. Aslında Eczacılık mezunu olan Serenad Bağcan, aynı zamanda masa tenisinde şampiyonluk elde etmiş. Fakat hayatına müzikle devam etmiştir. Peki Serenad Bağcan, Selda Bağcan'ın neyi oluyor? İşte Serenad Bağcan biyografisi ve tüm merak edilenler..

SERENAD BAĞCAN, SELDA BAĞCAN’IN NEYİ OLUYOR?

Serenad Bağcan, Türk Halk müziği ve Anadolu rock tarzlarında şarkılar yapan usta sanatçı Selda Bağcan’ın yeğeni oluyor. Fazıl Say, Serenad Bağcan için ‘Yıllar sonra aradığım sesi buldum’ şeklinde bahsetmişti. İşte Serenad Bağcan’ın biyografisi…

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

Ankara’da doğan Serenad Bağcan, müzisyen bir ailede yetişti. Ankara’da lise ve üniversite eğitimini tamamlayan Serenad Bağcan, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olmasına karşın mesleğini hiç yapmadı.

Solistliğe başlamadan evvel spora ilgi gösteren Serenad Bağcan, masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda blokflüte ve mandoline ilgi gösteren Serenad Bağcan, halası Selda Bağcan'ndan piyano dersleri aldı.

Ardından Ankara Çocuk Korosu’na katılan Serenad Bağcan, Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldı. Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak giren Serenad Bağcan, 2011’de devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesinin ardından koro şefi tarafından teşvik edildi. Arkasından da Fazıl Say ile birlikte sahne almaya başlayan Serenad Bağcan, Yeni Şarkılar ve İlk Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı. Fazıl Say kendisinden ‘Yıllar sonra aradığım sesi buldum’ şeklinde bahsediyor.

KENDİNİ ‘YAŞAM SANATÇISI’ OLARAK TANITIYOR

Albümünde bulunan Serter Bağcan, Fazıl Say ve Savaş Bağcan imzalı besteleri seslendiren Serenad Bağcan, bir röportajı esnasında kendisine yöneltilen ‘Serenad Bağcan kimdir?’ sorusuna, varoluşu ve var oluşumu sorgulayan kendisini her alanda geliştirmeye ve geliştirirken de yeteneklerini, potansiyelini keşfetmeye, onları geliştirmeyi ve ardından da birlik ve barış için kullanmaya hedefleyen bir ‘Yaşam sanatçısı’ cevabını verdi.

Halası Selda Bağcan’ın aldığı piyano ve Muzaffer Arkan’ın kurduğu Ankara Çocuk Korosu’nda şarkı söyleyerek müzik yaşamına başlayan Serenad Bağcan, çocukluk yaşlarında topluluk ile şarkı söylemenin büyüsüne kapılarak, Feruzan Esmergül ve Mustafa Apaydın’ın çalıştırdıkları TRT Ankara Çok Sesli Gençlik Korosu’nda bu büyünün daha derin bir boyutunu farketmiş, bunu içselleştirmiş ve hayatının en önemli olmazsa olmaz kurallarından biri olma yolunda hedef seçmiştir.

Serenad Bağcan, zaman geçtikçe vazgeçmek istemediği bu tutkusunu yurt içinde ve dışında başarılı konserler verdiği Anadolu selen oda korosu ve Orfeon oda korolarıyla pekiştirmiş bu esnada Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli korosunda alto sanatçısı olarak görev almıştır.

Uzun seneler klasik batı müziği tarzında eğitim alan Serenad Bağcan, ailesinin geniş perspektifli müzik yapısından ötürü Türk halk müziği eserlerini de oldukça başarılı seslendirmektedir. Bu iki türü sentezlemesi ile kendine has bir stil ortaya çıkarmıştır. Müziğin pek çok türünde yazılmış şarkıları icra etmesi nedeniyle repertuarı geniş bir yelpazeden oluşuyor.