''Sezai Karakoç Sempozyumu'', Zeytinburnu'nda başladı

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde iki gün sürecek sempozyumda birçok akademisyen, yazar ve şair konuşmacı olarak yer alıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Karakoç'un üretimleriyle her nesilden insana temas ettiğini belirterek, "Karakoç, hayatın, eylemin, davanın, edebiyatın, matbuatın tam merkezinde bir hayat sürmüştür. Diriliş mefkuresini anlatmak, yaymak, zihinlerde ve gönüllerde yeşermesini sağlamak için şiirler, yazılar yazmış, dergi çıkartmış, konuşmalar yapmıştır." dedi.

Arısoy, Karakoç'un vefatının seneyi devriyesinde böyle bir sempozyum gerçekleştiriyor olmaktan dolayı memnuniyetini paylaşarak, "Şair, mütefekkir, dava adamı Sezai Karakoç'un üzerimizdeki hakkını yad etmek, onu elimizden geldiğince anlamaya çalışmak ve hiç unutturmamacasına hatırlamak, hatırlamak, hatırlamak... Umuyor ve diliyorum ki, 2 gün sürecek sempozyum boyunca bizler Sezai Karakoç'u ve dirilişi hatırlayalım, diriliş de bizi hatırlasın." diye konuştu.

Açılışın ardından Prof. Dr. Turan Karataş'ın yönettiği "Mütefekkir Şairin Dünyası" başlıklı oturumda ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Sezai Karakoç'un yazdıklarında bireysel kimliğinin öne çıktığının altını çizerek, "Ona bakıldığında düşüncesindeki özgün yanı, düşüncelerindeki kendi şahsi damgasını taşıyan özelliği kendisini bariz bir şekilde hissettirir. Sezai Karakoç'un, olumlu ve eleştirel taraflarıyla aktüel siyasette farklı bir tarafı vardır. Söz gelimi Necip Fazıl Kısakürek'ten farklı olarak doğrudan aktörleri etkilemeye yönelik üretimlerde bulunmamıştır. Sezai Karakoç'ta çok bariz bir şekilde memleket ve dünya konularından entelektüel tavrı görmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Feridun Yılmaz da Karakoç'un kendi zamanını varoluşsal kavrayan bir düşünür olduğundan bahsederek, "Sezai Karakoç'un modern zamanın içerisinde doğmanın o sert imtihanını vakur bir biçimde üstlenen bir Müslümanın o modern zamana cevabı mahiyetinde adımlar attığı görülmektedir. Müslümanca varoluşunun kaygısıyla dillenmiş bir şair ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürüyor." dedi.

Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu da konuşmasında Sezai Karakoç'u eserleri üzerinden tahlil etti.

Usta şairin hatıraları hakkında görüş belirten Dr. Alim Kahraman ise "Sezai Karakoç, bir fikir ve sanat adamı olarak son 70 yıla damgasını vurmuş müstesna bir şahsiyetti. Milletimizin varlık meselesini ve insanlığın durumunu en geniş bir perspektiften derin bir analiz gücüyle ele almış, fikir sanat, edebiyat ve kültür alanları başta olmak üzere topyekun bir uyanış, diriliş hareketi başlatmıştır." değerlendirmesini yaptı.

- SEMPOZYUMUN İKİNCİ GÜNÜNDE 4 OTURUM GERÇEKLEŞECEK



Prof. Dr. Yakup Çelik'in oturum başkanlığını yapacağı "Sezai Karakoç Şiiri Ne Söyler?" başlıklı ikinci oturumda Prof. Dr. Alaattin Karaca, Hayriye Ünal, Ali Emre ve Ömer Erdem konuşmacı olacak.

Sempozyumun ikinci gününde ise oturum başkanlığını Prof. Dr. Ömer Türker'in üstleneceği "Dirilişin Çevresinde" programında, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Münire Kevser Baş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel ve Gülizar Mammadova görüşlerini açıklayacak.

Prof. Dr. Abdullah Uçman'ın başkanlığında yapılacak "Batı ile Doğu Arasında Bir Şair" başlıklı oturumda Dr. Celal Fedai, Habil Sağlam, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ve Prof. Dr. Ertan Ögen konuşmacı sandalyesinde yer alacak.

"Sanat Sağanaklar" konulu oturuma, Beşir Ayvazoğlu başkanlığında Prof. Dr. Turgay Anar, Necip Tosun, Yıldız Ramazanoğlu ve Enver Gülşen katılacak.

Cevat Özkaya'nın başkanlığında Prof. Dr. Alev Erkilet, Asım Öz, Dr. İbrahim Durmaz ve Yusuf Turan Günaydın'ın bir araya geleceği son oturumda ise "Düşünce, Siyaset ve İslamcılık" konusu ele alınacak.