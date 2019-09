Siemens Opera Yarışması’nın kazananları belli oldu

Siemens Türkiye tarafından ülkemizdeki genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla “Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka” sloganıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nın kazananları açıklandı. Bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen yarışmanın gala gecesi 9 Eylül’de Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlendi. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kazananların açıklandığı gala gecesinde, genç sanatçı Uğur Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu ise üçüncülük ödüllerini alırken Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Prof. Yekta Kara’nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması’nın jürisinde, Siemens Sanat Programı Artistik Direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Peter Spühler, Karlsruhe Müzik Okulu Direktör Yardımcısı Prof. Andrea Raabe yer aldı. Düzenlenen törende ödüllerini alan genç sanatçılar, gala gecesinde sergiledikleri performanslarla davetlilerden büyük alkış topladı.

Yurtdışında opera eğitimi alacaklar

Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan genç opera sanatçılarının katıldığı yarışmanın kazananları Türkiye’yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek. Bu imkanın yanı sıra sanatçılar Siemens tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü. Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Uğur Atasoy, Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da dört aylık Almanca dil eğitimi kazandı. Yarışmanın ikincisi Sedef İlayda Büyükyörük Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde altı haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul’da iki aylık Almanca dil eğitimi alma şansı kazandı. Yarışmanın üçüncüsü Ramazan Karaoğlanoğlu ise 2 bin Euro para ödülünün sahibi olurken Melis Günerli de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Siemens Türkiye olarak özellikle teknolojiyi, eğitimi ve toplumsal anlamda sürdürülebilirliği destekliyoruz. Sosyal sorumluluk alanında yaptığımız çalışmalarda da sanat çok önemli bir yer tutuyor. Sanat ve bilimde üstün başarı genelde eş zamanlı olarak yaşanan bir durum, yani birinde üstün olup diğerini dikkate almamak mümkün değil. Biz bir inovasyon şirketi olarak farklı alanlardaki yaratıcılıkların değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Buradan yola çıkarak 1998 yılından bu yana düzenlediğimiz Siemens Opera Yarışması ile gençleri sanata yönlendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yarışmamızla Siemens’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de örnek olduk. Türkiye’de düzenlenmeye başladıktan sonra Fransa ve Amerika’da da benzer yarışmalar hayata geçirildi. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine destek olmak hem de Türkiye’nin sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmak bizim için ayrı bir gurur sebebi” dedi.

21. Siemens Opera Yarışması’nda dereceye girenler;

Siemens Opera Yarışması Birincisi – Uğur Atasoy

Siemens Opera Yarışması İkincisi – Sedef İlayda Büyükyörük

Siemens Opera Yarışması Üçüncüsü – Ramazan Karaoğlanoğlu

Siemens Opera Yarışması Mansiyon Ödülü – Melis Günerli

Uğur Atasoy

1991 yılında Ankara’da doğdu. Lise döneminde Hürriyet gazetesi Türkiye Liseler arası müzik yarışmasında ‘’ en iyi şarkıcı dalında 2. oldu. 2013 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuarı Opera ve Konser Şarkıcılığı Bölümü’nü kazandı. Henüz lisans 3 aşamasındayken Avusturya’nın Salzburg kentinde ve Almanya’nın Münih kentinde Oper Im Berg Festivalinde yer alarak; La traviata, I Purıtani, The Magic Flute operalarında sahne aldı. 2016 yılında 22. Uluslararası İstanbul Barok Festivali Şan yarışması’nda ‘’ 2.lik Ödülü aldı. İstanbul Filarmoni Orkestrası ile The Lord Of The Rings isimli filmin müziklerinde yer aldı.2018 yılında İstanbul Devlet Opera Balesi kapsamında Genç Yetenekler konserinde solist olarak Mozart’ın ‘’ Le nozze di Forte operasından ‘’ Hai giavinta la causa’’ aryasını seslendirdi. 2019 yılı başında Avrupa’nın en büyük operalarından I’Opera National de Paris’in Opera Stüdyosuna davet edildi. Şan eğitimini Bariton Nejat Işık Belen ve Bariton Kevork Tavityan ‘dan alarak eğitimini başarı ile tamamladı.İstanbul Opera ve Balesi müdürü Suat Arıkan’dan stil ve yorum dersleri aldı ve Bass Bariton Burak Bilgili’nin ustalık sınıfı programına katıldı. Şan eğitimine Prof. Dr. Güzin Gürel ile devam etmektedir.

Sedef İlayda Büyükyörük

1996 yılında Ankara'da doğdu. Müzik eğitimine Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladı. Mezun olduktan sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı'na kabul edildi. Burada şan çalışmalarına Ankara DOB Solist sanatçısı Aykut Çınar ile başladı. Okul bünyesinde yapılan birçok temsil ve konserde yer aldı. 2018 yılında Şef Rengim Gökmen yönetiminde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası ile yapılan iki konserde solist olarak yer aldı. Aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği "Genç Solist"ler seçmelerini kazanarak konser verdi. 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası "Genç Yıldızlar" seçmelerini ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Gençlik Konseri" seçmelerini kazanarak iki ayrı konser verdi. HÜADK Bünyesinde yapılan W.A Mozart / Le Nozze di Figaro adlı eserde "Contessa" rolünü seslendirdi. "Sahne Sanatları Bölüm Birincisi" ve "Yüksek Şeref Öğrencisi" dereceleriyle mezun oldu. Şan çalışmalarına Maia Chikhradze ile devam etmektedir.

Ramazan Karaoğlanoğlu

1995 yılında Denizli de doğdu. Lise eğitimimi Denizli Hakkı Derekköylü Güzel Sanatlar lisesinde tamamladı. Müzik eğitimi boyunca viyolonsel ve piyano eğitimleri yanı sıra çeşitli korolarda korist ve solist olarak yer aldı. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne sanatları bölümünü kazandı. Çalışmalara Doç. M. Alper Kazancıoğlu ile başladı. Aynı zaman da Burak Bilgili, Laçin Modiri, Eralp Kiyici, Roberto Scandiuzzi, Wieland Satter, Giovanni Maresta, Nicoletta Ardelean gibi ünlü isimlerden masterclass ve şan yorumu üzerine çalışmalar yaptı. 2018-2019 sezonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın bünyesince Doç. M. Alper Knun sahneye koyduğu Don Giovanni operasında Leporello karakterini seslendirdi. 2019 haziran ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan yüksek başarı ile mezun oldu. Halen Almanya’nın Saarbrücken ilinde olan Hochschule für Musik Saar yüksek lisans sınavını kazandı ve Prof. Frank Wörner 'ın sınıfında yüksek lisans eğitimine kabul edildi.

Melis Günerli

05 Eylül 1995 yılında doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nde Klasik Gitar Bölümü’nü tamamladıktan sonra 2016 yılından itibaren Prof. Güzin Gürel ile birlikte İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda şan çalışmalarına devam etmektedir.