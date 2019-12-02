‘Sihirli Flüt’le dolu dolu 10 yıl
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, flüt sanatçısı Şefika Kutluer adına bu yıl 10’uncu kez düzenlenen müzik festivalinde, çok sayıda yabancı sanatçı ‘Sihirli Flüt’ olarak tanınan Kutluer’e eşlik edecek.
Sihirli Flüt’ olarak tanınan Şefika Kutluer adına bu yıl 10’uncu kez düzenlenen uluslararası festivalde, AB, İngiltere, Çekya, Rusya, Türk Cumhuriyetlerinden sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Ankara’nın yanı sıra Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak festivalde, Meksikalı besteci Jose Elizondo’nun Şefika Kutluer için hazırladığı beste, ilk kez seslendirilecek.
KONSER 3 ARALIK’TA
Konserlerin yanı sıra Türkiye’nin kültürel değerlerinin önemine dikkati çekecek sunumların da yapılacağı festival, 3-25 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile İtalya, Avusturya, Kazakistan, Slovakya liyakat ve devlet nişanları sahibi flüt sanatçısı Şefika Kutluer festival programına ilişkin bilgi verdi. Kutluer, “Mevlana” albümünde kendisine eşlik eden Prag Virtüözleri Orkestrası’nın 3 Aralık Salı günü vereceği konserle açılışı yapacaklarını, ayrıca kendisinin de Mozart’ın R Majör Flüt Konçertosu’nu çalacağını bildirdi.
TARSUS KORUMA ALTINA ALINSIN
Sanatçı Şefika Kutluer: Tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle Tarsus acilen UNESCO’nun koruması altına alınmalı diye düşünüyorum. Ben de bir müzisyen olarak etkinliklerle buna katkıda bulunmak, festivalimizi Anadolu’ya açmak istedim.
Notalar Ankara ve Tarsus’ta yankılanacak
Ankara ve Tarsus’ta 3-25 Aralık’ta ‘Sihirli Flüt’ namlı Şefika Kutluer adına gerçekleştirilecek klasik müzik festivalinde, müzik ziyafetinin yanında Türkiye’nin kültürel değerlerine dikkati çeken sunumlar yapılacak.
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