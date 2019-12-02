‘Sihirli Flüt’le dolu dolu 10 yıl

Sihirli Flüt’ olarak tanınan Şefika Kutluer adına bu yıl 10’uncu kez düzenlenen uluslararası festivalde, AB, İngiltere, Çekya, Rusya, Türk Cumhuriyetlerinden sanatçılar müzikseverlerle buluşacak. Ankara’nın yanı sıra Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak festivalde, Meksikalı besteci Jose Elizondo’nun Şefika Kutluer için hazırladığı beste, ilk kez seslendirilecek.

KONSER 3 ARALIK’TA

Konserlerin yanı sıra Türkiye’nin kültürel değerlerinin önemine dikkati çekecek sunumların da yapılacağı festival, 3-25 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ile İtalya, Avusturya, Kazakistan, Slovakya liyakat ve devlet nişanları sahibi flüt sanatçısı Şefika Kutluer festival programına ilişkin bilgi verdi. Kutluer, “Mevlana” albümünde kendisine eşlik eden Prag Virtüözleri Orkestrası’nın 3 Aralık Salı günü vereceği konserle açılışı yapacaklarını, ayrıca kendisinin de Mozart’ın R Majör Flüt Konçertosu’nu çalacağını bildirdi.