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Kültür Sanat

Sinema Genel Müdürü Güven dizi yapımcılarıyla buluştu

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Sinema Genel Müdürü Güven dizi yapımcılarıyla buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yapımcılarla gerçekleştirilen toplantıda İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşananlar ve çözüm yöntemleri ele alındı.

Güven, toplantının ardından yaptığı açıklamada, çekimler sırasında dizi ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin bazı sorunlar yaşadıklarına dikkati çekti.

Bütün bu sorunlara hep birlikte çözüm bulmak, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak istediklerini belirten Güven, şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek, huzuru bozmayacak çalışma yöntemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Bu çalışmalar için ilk görüşmelerine dizilerin uygulayıcı ve idari yapımcılarıyla başladıklarını kaydeden Güven, sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da bir araya geleceklerini bildirdi.

İstanbul'un kendileri için "değişmeyen başrol" olduğunu ifade eden Güven, "Tam 180 ülkede 1 milyara yakın insan bu dizileri seyrediyor. Bu dizilerin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da çekiliyor." dedi.

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