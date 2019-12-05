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'Sinema iyi bir tanıtım aracı'

47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü alan Haluk Bilginer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. İkili, sinemanın önemli bir tanıtım aracı olduğunu dile getirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Bilginer’in “Şahsiyet” dizisindeki performansıyla “47. Uluslararası Emmy Ödülleri” töreninde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü almasına ilişkin “Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız.” dedi. Bilginer’in yanı sıra yazar ve senarist Hakan Günday ve yapımcı Kerem Çatay ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir araya gelen Ersoy, başarılı oyuncuyu tebrik etti. Bilginer’in yaptığı işin önemine işaret eden Ersoy, “En iyi tanıtım aracı filmler oldu. O yüzden hem kültür hem tanıtım açısından da çok önemli bir yeri var. Biz çok coşkuyla karşıladık” ifadesini kullandı.  

Devlet desteği önemli    

Haluk Bilginer de ülkelerin kendisini sanatıyla tanıtması için her anlamda devlet desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek, “Sadece maddi destek de değil. O sanatın yapılması için özel yerler açarak, kendi adıma tiyatro için konuşayım, tiyatro salonları açarak, sinemayı destekleyerek, sinemanın yurt dışına çıkmasını sağlayarak destek olması çok önemli” dedi.

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