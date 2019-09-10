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Sinemanın dört rengi İstanbul Modern’de

İstanbul Modern Sinema, sezona dört ayrı programla giriyor. ‘Bir Başka Rusya’ programıyla başlayacak olan sezon, korku ve fantastik filmlerle devam edecek. Programda Alman ve Türk sineması da var.

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stanbul Modern Sinema’da yeni sezon 19 Eylül’de başlıyor. Sezonda farklı ülke sinemalarından seçkilerin yanı sıra tür sinemasına odaklanan filmler de var. Program ilk olarak ‘Bir Başka Rusya’ seçkisiyle açılıyor. Seagull Film işbirliğiyle gerçekleşen program 21. yüzyılın sinemasına özellikle derin ve karmaşık psikolojik dramlarla damgasını vurmuş çağdaş Rus sinemasının karanlıkta kalan yüzüne bakıyor. Depresif ve kayıp bir Rusya resmi yerine, Komünizm sonrası ve hızla küreselleşen toplumda genç nüfusun değişen kimlik arayışlarına dair alternatif hikaye ve karakterlere yer veren bu filmler 19-29 Eylül tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor. 

KORKU VE FANTASTİK 

Geçen yıl ilki düzenlenen korku ve fantastik türleri seçkisinde ise, korku meddahı performansından kült animasyonlara, bu yılın festival sineması örneklerinden canlı müzik eşliğindeki sessiz film gösterimlerine korku ve fantastik sularında gezinen farklı disiplinler bir araya gelecek. 

Almanya’dan Yepyeni Filmler 

Goethe Institut işbirliğiyle hayata geçen ve 11’inci kez sinemaseverle buluşan Almanya’dan Yepyeni Filmler programında Alman sinemasının son yıl öne çıkan yapımlarına yer verilecek. 

21 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek program kapsamında Türkiye’de ilk defa izleyiciyle buluşacak pek çok ödüllü yapım yer alıyor. 

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