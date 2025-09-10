Sıradan hayatların olağanüstü sanatçıları, ‘Haneden Dökülenler Sanat Festivali'nde bir araya geliyor

Büyük çoğunluğunu ev hanımlarının oluşturduğu, toplam 37 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek bu özel sergide; tezhip, minyatür, hat, çini, seramik, porselen, toz pastel, karakalem, ebru, kaligrafi, sulu boya, mimari çizim, cam boyama, nakış, kâtı ve dijital sanat gibi pek çok farklı disiplin bir araya geliyor.

Haneden Sanat'ın öncelikli amacı; sanatçılarımızın evlerinde ürettikleri eserleri görünür kılmak, sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak ve sanatın birleştirici gücünü paylaşmaktır. "Haneden Dökülenler" sergisi, sanatçıların özverili çalışmalarını geniş kitlelerle buluştururken, izleyicilere de sanatın ruhuna dokunan samimi bir yolculuk sunmayı hedefliyor.

Sanatı erişilebilir kılmayı misyon edinen Haneden Sanat, düzenlediği etkinlik ve sergiler aracılığıyla, her kesimden insanın sanata yakınlaşmasına katkıda bulunmayı sürdürüyor.