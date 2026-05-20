“Sivas Uluslararası Film Festivali” ödül töreni ile sona erdi

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali'nin ödül törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Topçu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gülmez, il protokolü, öğretim üyeleri, yönetmenler, oyuncular, öğrenciler ve davetliler katıldı. Festivale katılım sağlayan konuklar arasında Türk sinemasının duayen sanatçısı Hülya Koçyiğit ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yanı sıra oyuncular Murat Ercanlı, Ali Nuri Türkoğlu ve Burak Haktanır da yer aldı.

"MUHTEŞEM BİR FESTİVAL YAŞADIK"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül yaptığı konuşmada, "Bugün dolu dolu geçen festivalin gururunu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen etkinliklerle ve ilimize gelen konuklarla muhteşem bir festival yaşadık. Sinemanın birleştirici gücünü hep birlikte hissettik. Seneye mayıs ayında yeniden buluşmayı temenni ediyorum." diyerek Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, TÜRKSOY, TRT ve tüm kurumlara, festivalin organizasyon sürecinde emeği geçen tüm organizasyon ekibine teşekkür etti.

"SİVAS'A DAHA SIK GELECEĞİM"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı yaptığı konuşmada kadim şehir Sivas'ta olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Bu sıcak karşılama için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Sivas'a daha sık geleceğim." dedi. Ayrıca Karadağlı, Sivas'ta bir film çekmek istediklerini dile getirdi.

"HALKIMIZIN KATILIMI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise yaptığı konuşmada, "Dopdolu geçen festivali bitirmenin gururunu yaşıyoruz. 5 gün boyunca ilimizde sinema rüzgârı esti. Sivas'ın 4 bir yanında film gösterimleri, söyleşiler yapıldı. Özellikle gençlerimizin ve halkımızın katılımı bizleri çok mutlu etti. Sivas Uluslararası Film Festivali, Sivas'ın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip organizasyonlardan biri haline geldi. Festivalimiz daha da büyüyen gençlerimize ilham veren önemli kültür ve sanat etkinliği haline gelecektir." dedi. Sivas Valisi Şimşek, festivalin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Sivas Valisi Şimşek, ayrıca ödül alan filmleri ve oyuncuları tebrik etti.

"BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK"

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek Hanımefendi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit'e Onur Ödülünü takdim etti. Hülya Koçyiğit burada yaptığı konuşmada, "Aranızda bulunmak benim için çok büyük bir mutluluk. Sivas her türlü övgüye layık bir şehir. Bu güzel kadim şehir bize Cumhuriyetimizi hediye etti. Sanatla kültürle birliğimizi diri tutalım." diyerek festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra jüri tarafından belirlenen ödüller sahiplerine takdim edildi:

· En İyi Kurmaca Film Ödülü: Liminal (Yönetmen Ege Yılmaz)

· Kurmaca Film Dalı Jüri Özel Ödülü: Susmuşlar Eşiği (Yönetmen Emel Bulut)

· En İyi Belgesel Film Ödülü: Baletler Köyü (Yönetmen Fatih Diren)

· Belgesel Film Dalı Jüri Özel Ödülü: Mat (Yönetmen Nasim Soheili)

· En İyi Dizi Ödülü: Gönül Dağı

· En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Deniz Uğur

· En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ali Nuri Türkoğlu

· En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü: Burak Haktanır

· Türk Sineması Hizmet Ödülü: Tamer Karadağlı, Şafak Sezer ve Murat Ercanlı

· TÜRKSOY Özel Ödülü: Dastan Zhapar Ryskeld

Ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından tören, "Yeşilçam Nostalji Konseri" ile devam etti. Türk sinemasının hafızalara kazınan melodileri, şef Kürşat Taydaş yönetimindeki orkestra ve sanatçı Nilgün Kızılcı'nın yorumuyla sahneye taşındı. Uluslararası Film Festivali, Sivas'ın kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne seren bir etkinlik olarak büyük beğeni topladı.