Sivas'ta mimarı bilinmeyen Buruciye Medresesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

Sivas'ta adeta açık hava müzesini andırına tarihi kent meydanı; Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi, Kale Cami, Kongre Müzesi ve Buruciye Medresesi gibi tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor. Birçok tarihi yapıyı bünyesinde bulunduran meydanda bulunan Buruciye medresesi ise dikkat çekiyor. Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdî tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi yapılmak amacıyla yaptırılan medrese taç kapısıyla Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasında gösteriliyor. Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1271 yılında yapılan medresenin mimarı bilinmiyor. Bu medrese Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahip olmasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

"ANADOLU COĞRAFYASINDA EN SİMETRİK PLANA SAHİP MEDRESE BURUCİYE MEDRESESİDİR"



Anadolu coğrafyasında bulunan en simetrik medresenin Buruciye medresesi olduğunu belirten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Öğr. Gör. Serdar Korkmaz, "Medresemiz 1271 yılında Muzaffer Burucerdi tarafından Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaptırılmıştır. Bu dönemde üçlü grup halinde Çifte Minareli Medrese, Gökmedrese ve Buruciye medreseleri yapılıyor. İç kale kısmına çifte minareli medresesi ve Buruciye medresesi yapılıyor. Bu iki medresemizi diğer medreselerden ayıran 2 önemli özelliğimiz var. Bunlar Çifte Minareli Medresesi en yüksek taç kapıya sahip, Buruciye ise simetrisi en düzgün olmasıdır. En küçük yapı taşından en büyüğüne kadar yapı bitirilene kadar sistematik bir oran orantı uygulanıyor. Bu orantıyla birlikte sistematik bir simetri uygulanıyor. Mimarı düşüncede simetrisi farklı ve çok güzel bir medresedir. Anadolu coğrafyasında en simetrik plana sahip medrese Buruciye Medresesidir diyebiliriz. Diğer medreselere baktığınız zaman Buruciye'nin biraz daha ufak olduğunu göreceksiniz. Medreseyi yaptıran kişi döneminin bilim insanlarından bir tanesidir. İlhanlı devletinde de memur olarak çalışmış biridir. Matametik, Fizik, Astroloji konularında eğitim almış ve vermiş birisidir. Bu medresenin kitabelerde mimarı yazmadığı için kesin olarak bilinmiyor. Ancak mimarı hakkında şöyle bir tez bulunuyor. Mimarının ve tasarımcısının Muzaffer Burucerdi olduğunu iddia edenler var. Medrese eğitmenlerin öğrencileri daha kolay organize edebileceği şekilde tasarlanmıştır" şeklinde konuştu.