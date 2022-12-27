'Skyroad ile Keşfet' fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Albayrak Medya markalarından Skyroad'un Türkiye turizmine katkı sağlamak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlediği 'Dünya'nın seyahat rotalarını keşfet' konulu fotoğraf yarışmasında, toplamda 150 bin TL ödül kazanan fotoğraflar belli oldu. Cacharel, RHG Enertürk Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Vakıfbank ve Yıldız Holding'in ana sponsor olduğu, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu, Türk Telekom'un iletişim sponsoru olduğu 'Skyroad ile Keşfet' adlı yarışmada Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciler ve ikinciler belirlendi; bir kişiye de 'Mutlu Et Mutlu Ol' özel ödülü olmak üzere toplam yedi ödül verildi.

Ödül töreninde konuşan Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, "Grubumuz medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetleriyle ülkemizde her geçen gün yenilikleri yakından takip ederek büyüyor. Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap ederek önemli bir yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital mecralarımız ilk günden bugüne başarılı ivmesiyle göğsümüzü kabartıyor" dedi.

"DİJİTAL MECRALARIMIZ FARK YARATAN İŞLERE İMZA ATIYOR"

Yarışmayla ilgili görüşlerini aktaran Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, "Medya ve yayıncılık alanındaki faaliyetlerimiz her geçen yıl çeşitleniyor. Televizyonumuzdan gazetemize, dijital mecralarımızdan dergilerimize toplumun her kesimine hitap eden çok önemli yayıncılık hizmeti veriyoruz. Özellikle GZT.com, Mecra, Skyroad gibi dijital yayınlarımız fark yaratan işlere imza atıyor. Skyroad ile Keşfet yarışmamızın bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Dünya'nın ve Türkiye'nin en güzel noktalarından binlerce fotoğraf kıyasıya yarıştı. Destekleriyle yanımızda olan tüm sponsorlarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmayla ilgili görüşlerini aktaran Skyroad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kılıçarslan ise "Skyroad 8 yaşında bir dergi, seyahat kültürü dergisi. Seyahat kültürü diyoruz çünkü gezi dergisinden farklı bir konsepte sahip olduğunu düşünüyoruz Skyroad'un. Seyahati bir kültür olarak ele alan ve böylelikle 8 yıldır okurlarıyla buluşan bir dergi. Son 3 yıldır da tatlı bir fotoğraf yarışması yapıyor, dijitali yöneten genç arkadaşlar doğrusu güzel oluyor. Seyahatin bir alt meselesi haline geldi fotoğraf çok uzun süredir. İyi fotoğrafın ödüllendirilmesi, seyahat kültürünün gelişimi bakımından da bizim çok önem verdiğimiz bir şey" şeklinde konuştu.

"EN BAŞINDAN BERİ 'YAŞARKEN GEZ, GEZERKEN YAŞA' DİYOR VE BU MOTTOYLA HAREKET EDİYORUZ"

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan da bu yılki yarışmayı şöyle değerlendirdi:

"Skyroad iki yılı aşkım süredir seyahatten kültür sanata, sinemadan edebiyata kadar hayatın birçok farklı alanında içerikler üretiyor. Bu içeriklerle yıllardır takipçileri ile arasında kurduğu bağ bizim çok sevdiğimiz, çok sahiplendiğimiz, bizi çok mutlu eden bir noktaya doğru ilerledi. Biz en başından beri 'yaşarken gez, gezerken yaşa' diyor ve bu mottoyla hareket ediyoruz. Bu yıl da başarılı bir yarışmaya imza attık."

20 Ekim - 30 Kasım 2022 tarihlerinde online olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri heyetinde şu isimler yer aldı:

"Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu. Jürinin değerlendirmesinden geçen fotoğrafların sahipleri toplam 150 bin TL ödül kazandı. Ayrıca 1 kişi de Mutluluk Özel Ödülü'nü kazandı. Ödüller 27 Aralık 2022 tarihinde törenle teslim edildi."

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları: Mehmet Uluyurt (Burkina Faso), Ahmet Mücen (Edirne)

Drone Fotoğrafları: Cüneyt Gümüşhaneli (Toskana), Muharrem Ünal (İsviçre)

Cep Telefonu Fotoğrafları: Rabia Güven (Ürdün Petra), Sait Nuri Tetik (Tanzanya)

Mutluluk Özel Ödülünü kazanan isim: Serap Öncebe (Gaziantep), www.skyroadilekesfet.com