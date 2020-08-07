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Kültür Sanat

Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında Satyros'un kabartması bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İzmir Smyrna Antik Kenti kazıları sırasında mitolojik bir varlık olan Satyros'un kabartmasının bulunduğu bildirildi.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 18:18 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 18:18
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı sosyal medya hesabından Smyrna Antik Kenti kazılarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

İzmir Smyrna Tiyatrosu sahne binası kazılarında mitolojik bir varlık olan ve elinde avcı sopası (Lagobolon) bulunan genç bir Satryros kabartması bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, tarihe dokunmak için kazı çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.

İzmir'in son 3 bin yıllık tarihinin izlerini taşıyan Smyrna Antik Kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülüyor.

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