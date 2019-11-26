Son on yıla yerli filmler damga vurdu

Seyirci ilgisinin her geçen yıl arttığı sinema sektörü, özellikle yılsonlarında büyük bir hareketlilik yaşıyor. Birbirinden iddialı projelerin boy gösterdiği beyazperdeye, son yıllarda yerli yapımlar damga vuruyor. Ajans Press, son on yılda beyazperdeye damga vuran yapımları inceledi. 2009’da en fazla seyirciye ulaşan film Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 2’si oldu. Filmi 4 milyon 333 bin kişi izledi. New York’ta Beş Minare (3 milyon 474 bin) 2010 yılının en çok izlenen filmi olmayı başardı. Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın başrollerini paylaştığı Eyvah Eyvah 2 (3 milyon 947 bin) 2011 yılının en fazla seyirci toplayan yapımı olurken, 2012 yılının en fazla izlenen yapımı Fetih 1453 ( 6 milyon 572 bin) olarak kayıtlara geçti. 2013’te ise Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerinde yer aldığı Düğün Dernek filmi yılın en çok izleneni olmayı başardı.2014’te en fazla seyirci toplayan yapım da yine bir komedi filmi, Recep İvedik 4 (7 milyon 369 bin). 2015 yılında Düğün Dernek 2: Sünnet (6 milyon 73 bin) zirvede yer alırken, 2016’da Dağ 2 (3 milyon 600 bin), 2017’de Recep İvedik 5 (7 milyon 437 bin) en çok seyirci sayısına ulaşan yapımlar oldu. 2018’de Müslüm filmi (6 milyon 480 bin) karşımıza çıkıyor. Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un başrollerini paylaştığı Müslüm, geçtiğimiz yılın en çok izlenen yapımı olarak zirvede yer aldı. Sinema seyircisinin yerli yapımlara gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmazken, yıllara göre zirvede yer alan filmlerde ise en fazla tercih edilen türün komedi olduğu görüldü.