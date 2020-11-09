09 Kasım 2020 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:07

Radyocu Serdar Gökalp'in başrolü Ege Kökenli'yle paylaştığı “Son Şaka” 6 Kasım'da vizyona girdi. Telefon şakalarıyla tanınan Serdar Gökalp'in hikayesini de yazdığı “Son Şaka”nın yönetmen koltuğunda M. Erkam Bülbül oturuyor. Senaryosu Fatih Mutlu'nun elinden çıkan filmin yapım şirketi ise Two Yapım. Peki Son şaka filmi oyuncuları kimler? İşte Son şaka filmi konusu ve oyuncuları.

Oyuncu kadrosunda Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Hikmet Körmükçü, Bülent Alkış, Kemal Başar ve Osman Doğan gibi isimlerin yer aldığı “Son Şaka”, sinema salonlarında kahkaha fırtınaları estirecek.

SON ŞAKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Telefon şakalarıyla tanınan radyocu Serdar (Serdar Gökalp), sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlenme teklif ederken akıl oyunlarıyla dolu bir şakaya başvurur. Ancak Ayşen evlilik teklifini hemen kabul etmez. Üstelik şaka yüzünden asabı da fena bozulmuştur. Serdar’ı affetmesi için birlikte tatile çıkmaları gerekmektedir. Ayşen’in ısrarıyla ortak arkadaşları Yusuf’un da katıldığı bu yolculuk sırasında üçlü; jandarma komutanı, gizemli yabancı Erol ve otel müdürü Derya’nın da yer aldığı karmaşık bir serüvenin ortasına düşer.

SON ŞAKA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

6 Kasım 2020'de vizyona giren Son şaka filminin Başrolünde Serdar Gökalp ve Ege Kökenli yer alıyor. Yönetmenliğini M. Erkam Bülbül'ün, senaryosunu Fatih Mutlu'nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Osman Doğan, Kemal Başar, Bülent Alkış ve Hikmet Körmükçü yer alıyor.

SON ŞAKA FRAGMAN









ŞAKALI TEKLİFLE BAŞLAYAN BÜYÜK MACERA

Telefon şakalarıyla tanınan radyocu Serdar (Serdar Gökalp), sevgilisi Ayşen’e (Ege Kökenli) evlenme teklif ederken akıl oyunlarıyla dolu bir şakaya başvurur. Ancak Ayşen evlilik teklifini hemen kabul etmez. Üstelik şaka yüzünden asabı da fena bozulmuştur. Serdar’ı affetmesi için birlikte tatile çıkmaları gerekmektedir. Ayşen’in ısrarıyla ortak arkadaşları Yusuf’un da katıldığı bu yolculuk sırasında üçlü; jandarma komutanı, gizemli yabancı Erol ve otel müdürü Derya’nın da yer aldığı karmaşık bir serüvenin ortasına düşer.

Telefon şakalarıyla tanınan Alem FM Programcısı Serdar Gökalp’in hikayesini yazdığı ve başrolü Ege Kökenli’yle paylaştığı “Son Şaka” filmi için Cinemaximum Kanyon’da basın gösterimi düzenlendi. Senaryosunu Fatih Mutlu’nun yazdığı, yapımcılığını Two Yapım’ın, yönetmenliğini ise M. Erkam Bülbül’ün üstlendiği film sinemaseverlerini bekliyor.

“BANA ŞAKA YAPTILAR”

Telefon şakalarıyla tanınan Alem FM Programcısı Serdar Gökalp, filmin şakayla başladığını dile getirerek, “Ben telefon şakalarıyla tanınan bir adamım ve bana şaka yaptılar. Üstelik yedim. Neden? Çünkü hepsi oyuncu. Bu kadronun içerisinde oyuncu olmayan bir tek ben vardım. Yaptıkları şakanın detaylarını anlatmayayım, çünkü henüz yayınlanmadı. Yakında yayınlanacak.” dedi.

“EKİP OLARAK ÇOK EMEK VERDİK”

Son Şaka filmi için ekip olarak çok çalıştıklarını söyleyen Ege Kökenli, “Bu film için gerçekten çok emek verdik, alın teri döktük ve bugün bunun için buradayız. Hepimiz çok güzel bir film olduğuna inanıyoruz. Umarız seyirciye de öyle yansır. 2020’nin bütün bu olumsuzluklarından sonra, seneyi kapatırken insanların yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek hepimiz çok mutlu olacağız. Bir yandan da önemli bir yük sırtlanıyoruz. Uzun zamandır sinemaya ara verilmişti, bir Türk filmiyle geri dönüş yapılacak.” şeklinde konuştu.

“SİNEMA SANATA BORCUNU ÖDÜYOR”

Sanatın önemine dikkat çeken oyuncu Kemal Başar, “Böyle bir dönemde bir filmin vizyona giriyor olması çok önemli. Bu filmin yapımcısını takdir etmek gerek, çünkü sinema sanatına borcunu ödüyor. Tıpkı bizim gibi. Hepimiz sanatsız kalan bir toplumun çölleşeceğini düşünerek bugün buradayız.”

“SIKINTILI SÜRECİN GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ”

Kovid-19 sürecinin sinemayı olumsuz etkilediğini belirten Bülent Alkış, “Bu sıkıntılı zamanların bir an önce geçmesini diliyoruz. Tiyatro ve sinema sektörünün ayakta kalması, bu tür girişimlerin olması gerekiyor. Taşın altına elimizi koymalı, cesaretli olmalıyız. Bu sektörün ayakta kalması için önemli bir adım olarak görüyorum filmimizi.” ifadelerini kullandı.

“KAFAMIZI DAĞITMAYA İHTİYACIMIZ VAR”

Filmin oyuncusu Perihan Ünlücan ise “Zorlu bir dönemden geçiyoruz ama bir yandan da hayat devam ediyor. Sektörde de çok fazla çalışan var. Hem tiyatrolar hem de sinema sektörü pandemi nedeniyle çok zor durumda. Tabii ki içimiz kan ağlıyor ama bir yandan da kafamızı dağıtmaya ihtiyacımız var.” dedi.

“EKİP OLARAK GÜZEL BİR DOST OLDUK”

Film ekibinin birbiriyle uyumlu çalıştığını söyleyen Gökay Müftüoğlu, “Hepimiz birbirimizle çok güzel anlaştık. Yeni tanışmamıza rağmen sanki yıllardır berabermişiz gibi hissettik. Sonrasında da dost olduk. Ekibin ruhu filme de yansıdı diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

TÜR : Komedi,Aksiyon

GÖSTERİM TARİHİ : 06 Kasım 2020

YÖNETMEN : Erkam Bülbül

SENARYO : Fatih Mutlu

YAPIM YILI : 2020

SÜRE : 94 dakika.

OYUNCULAR : Serdar Gökalp,Ege Kökenli,Gökay Müftüoğlu,Perihan Ünlücan,Özer Arslan,Osman Doğan,Kemal Başar,Bülent Alkış,Hikmet Körmükçü