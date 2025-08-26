Sormam Lazım'ın bu hafta ki konuğu Gaye Gürsel Oldu!

BÜYÜK EGO SAVAŞLARI YOK BİZDE

Arka Sokaklar'daki altıncı sezon çekimlerine başladığını dile getiren Gaye Gürsel, "Zaman hızlı geçiyor. Çok şanslı bir setteyim. Her şey oturmuş. Büyük ego savaşları yok bizde. Daha çok Özgür Ozan ve Nazlı Tosunoğlu ile sahnelerimiz oluyor. Özgür ile bir uyum yakaladık. Setteki huzur bir oyuncu için çok önemli. İşi bırakma nedeni bile olabiliyor"

ARKA SOKAKLAR HİÇ BİTMESİN

Uzun yıllar aynı rolü oynamanın oyuncuya bir konfor alanı sunduğunu söyleyen Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın her hafta yeni bir olayı anlattığı için bu kadar sevildiğini dile getirdi. Dizinin geniş bir izleyici yelpazesine sahip olduğunu belirten Gaye Gürsel, "Arka Sokaklar hiç bitmesin!" dedi.

"KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?" DİYE MESAJ ATIYORLAR

Yine akıllarda kalan İşler Güçler dizisinde canlandırdığı feride karakteri ile de hatırlanan Gaye Gürsel, Kurtlar Vadisi Pusu serüvenini de anlattı. "Safiye Karahanlı rolü için geldiklerinde en çok karakteri sevdim. Zaten çok izlenen bir dizi idi. En başta sete giderken çekindim ama hızlı alıştım. Ekip çok iyiydi. Necati Bey'in sete geldiği ortamın havasından belli olurdu. Polat Alemdar'ın kardeşi rolünde olduğum için birçok rolümüz vardı. Gayet sorunsuz güzel geçerdi çekimler" diyen Gaye Gürsel bugün kendisine hala Safiye şeklinde seslenenler olduğunu ve "Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?" diye mesaj atanlar olduğunu dile getirdi.

SOSYAL İLİŞKİLER KURARAK İŞ ALMAYA ÇALIŞAN BİR KARAKTERİM YOK

Sette Polat Alemdar ve Cahit karakteri ile yaşadıkları komik bir anıyı anlatan Gaye Gürsel, "Bugün size dizi için yeniden teklif gelse oynar mısınız?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "O gün koşullar ne olur bilemiyorum. Ama mutlulukla değerlendiririm."

Sektörde yirmi yılı dolduran Gaye Gürsel, "Oyuncu olmaya hevesli bu kadar insan varken kendini geliştirmek çok önemli. Şu an işler biraz farklı ilerleyebiliyor. Ben sosyal ilişkiler kurarak iş almaya çalışan bir karakterim yok. Bu doğru ya da yanlış demiyorum. Kendi kabuğunda yaşayan biriyim. Sosyal medya ile de aram çok iyi değil. Yapımcılar kaç takipçisi olduğuna bakıyor. Ben o yüzden insanlara benim yaptığımı yapmayın derim" şeklinde konuştu.

Bölümün tamamını izlemek için;