Sotheby's : Monet'nin 'Les Meules' tablosu 110.7 milyon dolara satıldı

Sotheby's'den yapılan açıklamada, bu miktarın, Monet ve herhangi bir empresyonist sanatçı için rekor fiyat olduğu vurgulandı. Sotheby's tabloyu 55 milyon dolar fiyatla müzayedeye çıkarmıştı.

Açıklamada, sekiz dakika süren ve altı katılımcının yer aldığı müzayedeyi kazanan kişinin adı belirtilmedi.