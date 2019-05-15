Sotheby's : Monet'nin 'Les Meules' tablosu 110.7 milyon dolara satıldı
New York merkezli dünyanın en büyük güzel sanat ve koleksiyon brokerlerinden Sotheby's, ünlü ressam Claude Monet'nin 1890 yılında yaptığı 'Les Mueles' tablosunun, New York'ta düzenlenen müzayedede 110.7 milyon dolara satıldığını açıkladı.
- DHA
Sotheby's'den yapılan açıklamada, bu miktarın, Monet ve herhangi bir empresyonist sanatçı için rekor fiyat olduğu vurgulandı. Sotheby's tabloyu 55 milyon dolar fiyatla müzayedeye çıkarmıştı.
Açıklamada, sekiz dakika süren ve altı katılımcının yer aldığı müzayedeyi kazanan kişinin adı belirtilmedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.