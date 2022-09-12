''Stanley Kubrick'' sergisi 1 Ekim'de İstanbul Sinema Müzesi'nde

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İstanbul Sinema Müzesi tarafından açılan sergide, Kubrick'in 1928-1999 arasındaki tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunulacak.

Ziyaretçilerin, ABD'li yönetmenin sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini amaçlayan sergide, yayınlanmamış belge ve senaryoların yanında obje, kamera, lens ve orijinal kostümlerde yer alacak.

Serginin küratörlüğünü, müzenin de küratörü olan Zihni Tümer ile Alman Film Müzesi Küratörleri Hans-Peter Reichmann ve Tim Heptner üstleniyor.

Müzenin sergiye özel tasarlanan 3. ve 4. katlarında, özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlarla sanatçının mekan ve sinema bağlamında yaratıcılığı sergilenecek.

Kubrick'in 1940'larda "Look" dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından itibaren 16 filmiyle ilgili detayların kronolojik biçimde sunulacağı sergi, sanatçının çekilmemiş veya başka yönetmenler tarafından çekilmiş, "Yapay Zeka", "Napoleon" ve "Savaş Zamanı Yalanları" projelerini de ilk kez İstanbul izleyicisiyle buluşturacak.

Kubrick'in başyapıtı sayılan "2001: Space Odyseey" filminin özgün tasarımından esinlenilmiş deneyim alanında ise orijinal aygıt, giysi ve modeller sunulacak.

Sergi, Alman Sinema Müzesi (Deutsches Filmmuseum) tarafından Christiane Kubrick, Jan Harlan ve Londra Sanat Üniversitesi Stanley Kubrick Arşivi iş birliğiyle ve Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., and SK Film Archives LLC. destekleriyle hayata geçirildi.