Sular çekildi, Aziz Neophytos'un adına inşa edilen 2 bin yıllık bazilika gün yüzüne çıktı

DHA 16 Ekim 2020 Cuma 10:15 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 10:15

Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik’te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilikanın, yaşanan kuraklık ve dış etkenlere bağlı olarak gölde yaşanan su çekilmesiyle birlikte bazı parçaları su yüzeyinin üzerine çıktı.

‘İNSANLAR MERAKLA NE OLACAĞINI BEKLİYOR’

İznik Gölü'ndeki çekilmelerden dolayı bazilikanın ilk kez bu kadar net belli olduğunu söyleyen bölge esnafından Bekir Uslu, "Bazilika iyice ortaya çıkmaya başladı. Aynı kuraklık 2007 yılında yaşanmıştı ama günümüzde yaşanan kuraklık 2007'dekini biraz daha geçti. Bazilika biraz daha fazla ortaya çıkmaya başladı. 2014 yılının en iyi 10 buluşu arasındaydı. Gelen vatandaşlar soruyorlar fakat içeri girmek yasak olduğu için uzaktan bakıp, fotoğraflayıp, gidiyorlar. Gün yüzüne çıkmasının bazilikaya zarar vereceğini düşünmüyorum ama koruma altına alınması gerekiyor. 6-7 yıl oldu ve insanlar merakla ne olacağını bekliyorlar. Hiçbir şey yapılmadığı zaman da insanlar merak içerisinde kalıyor" dedi.