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Kültür Sanat

Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri başlıyor

Şule Yüksel Şenler'in kalemiyle verdiği özgürlük mücadelesinin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması ve tanıtılmasını hedefleyen Şule Yüksel Şenler Vakfı, usta yazarın doğum gününü 24-27 Mayıs tarihlerinde Rami Kütüphanesinde düzenlenecek Kitap ve Kültür Günleri ile kutluyor.

23 Mayıs 2024 Perşembe 14:52 - Güncelleme:
Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri başlıyor
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Edebiyatçı, yazar, aktivist Şule Yüksel Şenler'in anısına Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından 24-27 Mayıs tarihleri arasında Rami Kütüphanesi'nde Kitap ve Kültür Günleri gerçekleştirilecek. Usta yazarın 29 Mayıs'taki doğum gününü zengin bir kültür etkinliği ile kutlamaya hazırlanan Vakıf, Şule Yüksel Şenler'in kalemiyle verdiği özgürlük mücadelesinin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması ve tanıtılmasını hedefliyor.

Edebiyat, sanat ve kültür alanında zengin içeriklerle dolu bir programda 45 yayınevi stand açarken Demet Tezcan, Dursun Ali Tökel, Hayati İnanç, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nurullah Genç gibi isimlerin katılacağı imza günleri ve söyleşiler okur-yazar buluşmalarına vesile olacak.

Yaratıcı Düşünme, Hayat Sevinci, Etkileşimli Okuma ve Hikâye Anlatıcılığı gibi başlıklar altında seminerlerin gerçekleştirileceği Şule Yüksel Kitap ve Kültür Günleri'nde 24 Mayıs Cuma Saat günü saat 11:00'de "Elif ve Arkadaşları" çizgi filminin çocuk müzikali, 24 Mayıs Cuma Saat 20:00'de "Birleşen Yollar" film gösterimi, 25 Mayıs Cumartesi Saat 20:00'de "RAFADAN TAYFA: Göbeklitepe" animasyon filmi gösterimi, 27 Mayıs Pazartesi Saat 11:00'de Zeynep Betül Akyıldız ile çocuk masalları etkinliği yapılacak.

Kitap ve Kültür Günleri kapsamında ayrıca çocuklar için geometrik desenler, takımyıldız dürbünü yapımı, güneş ve gezegenler, karanlık oda, kadran yapımı, ebru sanatı, performatif resim yarışması ve yüz boyama atölyeleri gibi eğitici etkinlikler de düzenlenecek. Ayrıca, sumo güreşi, mini golf, floor curling, masa futbolu ve bilek güreşi gibi çeşitli spor etkinlikleri ve yarışmalar da etkinliğin bir parçası olacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri tüm İstanbulluları ağırlamaya hazırlanıyor.

  • Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri
  • Şule Yüksel Şenler
  • Rami Kütüphanesi

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