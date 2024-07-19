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Kültür Sanat

Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin açılışı yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Sultan 3. Selim ve 3. Mustafa Türbesi'nin açılışı yapıldı
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Laleli'de yer alan türbenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Yazgı, türbenin Türk-İslam mimarisinin mihenk taşlarından olduğuna dikkati çekerek, "Selçuklu ve Osmanlı'nın elinin değdiği her yerde türbelerimizi görüyoruz. İstanbul da türbe noktasında bizim için en önemli illerimizin başında geliyor." dedi.

Türbe restorasyonlarının ecdada bir borç olduğunun altını çizen Yazgı, türbelerin mimari yapıları, kalem işleri ve statik çalışmalarıyla nadide eserler olduğunu söyledi.

- "TÜRBELERİMİZİN BAKIM, ONARIM VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARINI 2026'NIN SONUNA KADAR BİTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Yazgı, "Ecdada Saygı, Sanatı İhya" projesiyle İstanbul'un çeşitli yerlerinde metruk halde bulunan türbeleri tespit etme imkanı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Restorasyonda emeği geçen teknik arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Hepsi kendi eviymiş gibi görüp çalışmalarını yaptılar. Burada bir müştemilat kompleksi vardı. Orayı da buranın ruhuna uygun sanatsal ve kültürel çalışmalarla renklendirmeyi deneyeceğiz. 3. Mustafa, Süveyş Kanalı'nı hayal eden padişahımızdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şu anda 124 türbe uhdemizde ve 2026'nın sonuna kadar hepsinin bakım, onarım ve konservasyon çalışmalarını bitirmeyi amaçlıyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise Sultan 3. Mustafa'nın Osmanlı yenileşmesinde özel gayretleri olan bir padişah olduğuna işaret ederek, "Oğlunu Yavuz Sultan Selim gibi yetiştirmek isteyen bir adam. Oğlu doğunca Selim ismini vermesinin sebebi de Yavuz Sultan Selim'e olan hayranlığıdır. 3. Selim de gerçekten çok iyi yetişmiş, gayretli bir padişahtı. Tarihimizde kendi yönettiği insanlar tarafından ihanete ve zulme uğrayan nadir isimlerden birisidir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından türbe içinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

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