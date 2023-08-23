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Kültür Sanat

Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı tarihi eser tehdit altında

Sivas'ın Kangal ilçesinde Sultan Abdülhamit Han tarafından eski Sivas-Malatya yol güzergâhında, Mancılık Deresi üzerinde, kesme taştan inşa edilmiş ve iki kemer gözlü tarihi köprü yüksek tonaj tehdidi altında.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı tarihi eser tehdit altında
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Sivas'ın Kangal ilçesi Mancılık köyünde 19. Yüzyılın sonunda Sultan Abdülhamit Han tarafından inşa ettirilen Mancınık Köprüsü koruma altında olmasına rağmen üzerinden geçen yüksek tonajlı araçların tehdidi ile karşı karşıya, 2011-2018 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek güçlendirilen köprü 2 tonun üzerindeki araçların geçişi yasaklanarak trafiğe açıldı. Köprünün her iki girişine asılan tabelalarda 2 tondan daha ağır araçların geçişinin yasak olduğunun belirtilmesine rağmen denetim yapılamadığı için köprünün üzerinden 40 tona varan ağırlıktaki kamyonlarda geçiyor.

"KÖPRÜ KORUNMALI"

Köy sakinlerinden Rafet Özdemir, alternatif bir güzergah oluşturup köprünün korunması gerektiğini belirtip, "Bu köprü bizim çocukluk dönemimizde çok güzeldi. Dört tarafından dikme taş vardı. Tonajlı yüklerde geçerdi. Zaman içerişinde aşıma maruz kaldı. Yanılmıyorsam karayolları el attı. Restore ettiler. Akabinde üzerinden iki ton yük geçmemesini söylüyorlar. Restoreden sonra verilen tonaj bizi rahatsız etti. Ben yetkililere şunu söylüyorum, bizim ilerde bir hamal köyü yolumuz var. O yolu yaparlarsa yükümüz oradan götürmemiz daha uygun olur. Bu güzelliği bozmamak lazım. Neredeyse buradan 30-40 ton yük gidiyor. Buda üzücü" dedi.

"ALTERNATİF YOL YAPILMALI"

Köy Muhtarı Yalçın Dallıkavak, köprünün sağlamlaştırılması ya da alternatif yolun yapılması gerektiğine değinerek, "Daha önce buradan yüklü madenler taşırlardı, tonajlı arabalarda buradan geçerdi. Köprü restoreden geçtikten sonra 2 ton tabelası koydular. 2 tonluk tonajlı araçlar buradan geçince diğer tonajı yüksek araçlar nereden geçecek. Köprümüzü şeklini bozmadan tadilat yapsınlar, diğer alternatif yolu yapsınlar ama yaparlar mı bilmiyorum. Bizi bu dertten kurtarmaları lazım. Yıkılacak diye endişemiz var" diye konuştu.

  • Kangal Köprüsü
  • Tarihi Köprü
  • Sivas
  • Abdulhamid Han

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