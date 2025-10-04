Sultanahmet'ten dünyaya mesaj: Filistinli çocukların hayallerine umut çizildi

İstanbul'un kalbi Sultanahmet Meydanı, bugün anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yetim Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz!" etkinliği, Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekmek ve savaşın ortasında hayalleri ellerinden alınan çocukların sesi olmak amacıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte katılımcılar, çizimleriyle Filistinli çocuklara umut ve dayanışma mesajı verdi.

İşte Yetim Vakfı'nın Sultanahmet Meydanı'nda düzenlediği "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinden kareler:

Sultanahmet'ten dünyaya mesaj: "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği rekora koştu Etkinlik alanında TürkMedya Dijital'e özel açıklamalar yapan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, "Bugün burada bir rekor kırılıyor" dedi.

Öncelikle Yetim Vakfı olarak Filistinli çocuklar başta olmak üzere Filistin halkına desteklerinin bir tezahürü olarak "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Murat Yılmaz, "Burada yapılan resimler, yazdıkları sloganlar, çizdikleri bayraklar, Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra, Hanzala resimleri oradaki kardeşlerinin yaşadıklarına bir üzüntü, oradaki çocukların kendileri gibi yaşamadıklarına bir esef şeklinde değerlendirilebilir. Yine aynı zamanda oradaki çocuklara Gazze'ye olan destekleri, duaları, gayretleri olarak okunabilir. Bu etkinlik sadece İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşmiyor. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığımızın olurlarıyla 81 ilimizin en büyük meydanlarında bugün eşzamanlı olarak gerçekleşiyor. Bir Guinness rekoru burada kırılıyor olabilir. Tuvallerimiz eğer 81 ilde uç uca eklenseler 15 km'lik uzunluğunda bir büyük tuval oluşacak. Bu 15 km'lik tuval zannediyorum dünyanın en büyük tuvali olur eğer uç uca eklense. Bunun da aslında Türkiye insanının, Anadolu insanının Gazze'ye olan sevgisinin, muhabbetinin ve orada yaşananlara karşı üzüntüsünün bir tezahürü, bir işaret olarak görebiliriz" dedi.

GAZZE YARARINA BİR AÇIK ARTIRMA OLABİLİR

Tuvalin tamamlandıktan sonra sergilenme ihtimalinin zor olduğunu söyleyen Yılmaz "Tuval çok uzun. Böyle bir sergi salonu yok. Fakat bununla ilgili bir proje ekibimiz var. Gazze'nin yararına bir satış, bir müzayede, bir açık artırma olabilir. Bu dünyanın en büyük tuvalinin yine geliri Gazze'ye gidecek şekilde hayırseverlere bir satış organizasyonu gerçekleşebilir" dedi. Yılmaz "İnşallah rekorumuz Gazze'deki kardeşlerimiz onların huzura erdiğinde, Gazze özgür olduğunda gerçekleşecek" diye ekledi.

YETİM VAKFI YARDIMLARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Etkinliğin bir günlük olduğunu ama Yetim Vakfı olarak Gazze'ye desteklerinin devam ettiğini dile getiren Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, "Her gün iki bin kişilik sıcak yemek, içme suyu, un, süt tozu, kumanya dağıtımları sürüyor. Sağlık ocağımızdan günlük 100-150 kardeşimize tedavi hizmeti veriliyor, bunun dışında eğitim sınıflarımız var. Gazze'ye 6 milyon dolarlık desteğimiz oldu bu zamana kadar. Gazze özgür oluncaya, Gazze kurtuluncaya kadar "Filistinli çocuklar için çiz" tarzı ve bunun dışındaki farklı eylemlerimizi ve yardımlarımızı, desteklerimizi inşallah devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

7'DEN 70'E HERKES TEK YÜREK DESTEK VERDİ

Kızı ile birlikte alana gelen ve tuvale Filistin bayrağı ve Sumud filoları çizen 70 yaşındaki Gülsüm Zengin "Filistin'e yardım ve destek için geldik. Katil İsrail'in işgalindeki Filistin halkına destek için, çocuklara destek ve umut olmak için resim çizmeye geldik. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum" dedi.

Yetim Vakfı Gönüllüsü Mustafa Susam torunu Alya Yıldız ile birlikte etkinlik alanındaydı. Susam "Yetim Vakfı ile bir yıldır acayip huzurlu bir şekilde yetimlere yardım etmiş olmanın verdiği mutlulukla yaşıyorum. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda görevli olarak Afganistan'a gittim. 6 gün orada kaldım. Burada toplamış olduğumuz kurban bağışlarının yerinde kesimini uygun olup olmadığının kontrolleri için gittim. Bugün de torunumu getirdim buraya. Filistinli çocuklar için çiziyor. İnşallah dua ediyoruz en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşacaklar. Kavuşmaları lazım. Üzülüyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Vicdanı olan hiç kimsenin boş durmaması lazım" dedi.

FİLİSTİN'DEKİ ÇOCUKLARIN HAYALLERİ YOK OLUYOR

Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Alya Yıldız Şebik de "Filistin'deki çocuğun hayalleri Filistin'de yok oluyor. Ben de burada onların yaşadıklarını ve hayallerini canlandırmak için geldim. Gazze'de büyük bir soykırım yapıldığını biliyorum ve haksız yere oluyor bunların hepsi. Sadece bir din yüzünden bunların olması çok büyük bir haksızlık. Herkes hangi dinden olursa olsun veya hangi ülkeden olursa olsun herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. Dünya sevgi içinde birlikte olarak çok güzel bir yer olabilir" dedi. Alya "Dünyaya iletmek istediğim mesaj yine birbirimizin din, dil, ırk olmadan ayrımcılık yapmadan sevgi ve birliktelik içinde yaşamasını isterim" diye ekledi.

BU SOYKIRIMA SESSİZ KALINMAMALI

Yetim Vakfı Teşkilatlanma Koordinatörü Surur Çelebi "Gazze'deki kardeşlerimizin morale, maddi manevi desteğe çok ihtiyaçları var. Bugün yaptığımız etkinlikte amacımız 81 ilde aynı anda aynı etkileşimi yapmak. İnsanların boyalar ve resimler vasıtasıyla duygularını, hayallerini, umutlarını ve Gazze'ye dair beklentilerini, çizgileri yansıtmalarını hedefliyoruz. Gazze'nin duygusunu, acısını içimizde hissediyoruz. Bu derin ve yoğun duyguyu kağıtlara dökerek bunu kamuoyuyla paylaşmak, medyamızla paylaşmak bu farkındalığı yaşatmak adına biz bu faaliyeti yapıyoruz" şeklinde konuştu.