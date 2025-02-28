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Kültür Sanat

“Sultanların Mushafları” sergisi kapılarını açtı

Türk-İslam sanatının en özel örneklerini içeren “Sultanların Mushafları” sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Abbasilerden Osmanlı'ya 11 asırlık bir dönemi kapsayan sergi hat, tezhip ve cilt sanatının en nadide uygulamalarını barındıran Mushafları günümüzle buluşturuyor. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tüm tarih ve sanatseverleri, özellikle gençlerimizi bu eşsiz koleksiyonu görmeye davet ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2025 Cuma 13:33 - Güncelleme:
“Sultanların Mushafları” sergisi kapılarını açtı
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Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sultanların Mushafları" sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide, el yazması olarak günümüze ulaşan nadide Kur'an-ı Kerim nüshaları tanıtıldı.

TÜRK-İSLAM SANATININ ÖZEL ÖRENKLERİNDEN

Türk-İslam sanatının en özel örneklerini içeren sergi, Abbasilerden Osmanlı'ya uzanan yaklaşık 11 asırlık bir dönemi kapsıyor. Hat, tezhip ve cilt sanatının en nadide uygulamalarını barındıran Mushaflar, geçmişin zarafetini günümüzle buluşturuyor.

KUR'AN-I KERİM MANEVİ DÜNYAMIZIN IŞIĞIDIR

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Mushafların İslam sanatındaki yerinin ve korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Kur'an-ı Kerim, manevi dünyamızın ışığı, rehberidir. Ecdadımız bu ilahî kelamı en güzel şekilde yazıya dökmüş, en kıymetli süslemelerle bezenmesini sağlamıştır. Bu Mushaflar, hem sanatsal hem de kültürel mirasımızın en özel parçalarıdır."

HAT SANATININ USTALARI SERGİDE BULUŞTU

Sergide, Yâkut el-Müsta'sımî, Şeyh Hamdullah, Hâfız Osman, Ahmed Karahisârî gibi hat sanatının en büyük ustalarının eserleri yer alıyor. Özenle yazılmış Mushaflar, dönemin en yetkin müzehhipleri tarafından tezhiplenmiş ve ustaların maharetiyle ciltlenerek günümüze ulaşmıştır.

BU MUSHAFLAR SADECE SANAT ESERİ DEĞİL

Bakan Ersoy, sergilenen eserlerin önemini vurgulayarak şunları söyledi: Sultanlar ve devlet büyüklerimiz Mushafların yazımı ve süslenmesi için dönemin en büyük hattatlarını, müzehhiplerini desteklemiş; ilim ve sanat erbabını himaye etmiştir. Bu Mushaflara sadece birer sanat eseri olarak değil, kültürümüzün ve inancımızın nadide emanetleri olarak bakmalıyız.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazma eserlerin korunması ve sanatseverlerle buluşturulması yönünde önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Bakan Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesinde Mushaflar Daire Başkanlığı kurma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

GENÇLERİMİZ BU SERGİYİ GÖRMELİ

Ayrıca, el yazması eserlerin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili yapılan çalışmalara da değinerek, Yazma Eserler Veritabanı üzerinden yüzbinlerce esere erişim sağlandığını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: Bu sergi yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda tarihimizle ve kültürel mirasımızla bağ kurmamız için bir fırsattır. Tüm sanatseverleri, özellikle gençlerimizi bu eşsiz koleksiyonu görmeye davet ediyorum.

  • Sultanların Mushafları
  • sergi
  • Mehmet Nuri Ersoy

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