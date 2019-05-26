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Sümela’da hasret bitti

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Trabzon’un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı’nın restorasyonu tamamlanan ilk etabı, 3.5 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı.

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İlk etabın açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu katıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan, Sümela Manastırı’nın Dünya Mirası’nın geçici listesinde yer aldığını bir an önce kalıcı listeye girmesi için gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi. Sümela Manastırı’nın açılacağını öğrendiklerinde heyecanla Tekirdağ’dan Trabzon’a geldiklerini söyleyen Merve Soydan ise “Yıllardır Sümela’yı görebilmek için bekliyoruz” diye konuştu. Sümela Manastırı, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. 

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