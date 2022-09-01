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Kültür Sanat

Tam 1500 yıllık... Restorasyon çalışmaları sırasında bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surlarda devam eden restorasyon çalışmalarında 1500 yıllık kandil bulundu.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 13:45 - Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır surlarının eski ihtişamına kavuşması için "Surlarda Diriliş" temasıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır Müze Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma kapsamındaki arkeolojik kazılarda, yapılış şekli ve üzerindeki motiflerden yola çıkılarak Roma dönemine ait olduğu öngörülen 1500 yıllık kandil bulundu.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmanın ardından yapısal bütünlüğünü bozulmamış kandil Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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