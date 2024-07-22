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Kültür Sanat

Tam 3 bin 500 yıllık! Türkiye'de kazı çalışmaları sırasında bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 'Eski Alalah' olarak bilinen 'Aççana Höyük'te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık tabletin gün ışığına kavuştu.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:32 - Güncelleme:
Tam 3 bin 500 yıllık! Türkiye'de kazı çalışmaları sırasında bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te sürdürülen çalışmalarda 3 bin 500 yıllık tabletin gün ışığına kavuştuğunu duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk okumalara göre milattan önce 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette, yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtların yer aldığını belirtti.

Bakan Ersoy, "28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihi mirasın bulunmasındaki özverili çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerini tebrik eden Ersoy, Anadolu'nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak üzere büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

- ÇAĞININ EKONOMİK YAPISI VE DEVLET SİSTEMİNİ ANLATIYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Eski Alalah Kenti kazıları kapsamında deprem sonrası sürdürülen restorasyon çalışmalarında bulunan tablet Akadça çivi yazılı olarak dönemine ışık tutuyor.

Tablet, Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker'in çalıştığı tablet 4,2 ile 3,5 santimetre ölçüleri, 1,6 santimetre kalınlığı ve 27,85 gram ağırlığıyla dikkati çekiyor.

İlk satırlarında yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımının kaydedildiği buluntudaki sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.

  • Alalah Höyük
  • Tablet Çalışması
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