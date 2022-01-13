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Kültür Sanat

Tarihi 33 bin yıl geriye attı! Argon-Argon metoduyla ortaya çıktı

Modern insana (homo sapiens) ait olduğu belirtilen en eski fosillerin bilinenden 33 bin yıl daha eskiye ait olduğu tespit edildi.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:02
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Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, Etiyopya'da 1967'de bulunan, şu ana kadar yaklaşık 200 bin yaşında olduğu tahmin edilen "Omo I" adlı fosilin 233 bin yaşında olduğunu belirledi.

Fosilin bulunduğu tortul tabakası üzerindeki volkanik küllerin jeokimyasal yapısını inceleyen bilim insanları, bu küllerin Etiyopya'da yaklaşık 233 bin yıl önce meydana gelen bir volkanik patlamaya ait olduğunu tespit etti.

Fosilin yaş tespitinde, kuvaterner ve öncesi jeolojik dönemlere ait volkanik malzemelerin yaşlandırılmasında kullanılan radyometrik yaşlandırma yöntemi olan Argon-Argon metodu kullanıldı.

Arkeolojide ve tarihi dönemlerdeki bir fosili tarihlendirmenin en iyi yollarından biri olan bu metot sayesinde yaş verme işleminde en fazla 100 yıllık bir oynama olabiliyor.

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