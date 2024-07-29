Tarihi belge niteliği taşıyor! Bakanlık birimleri aslına uygun şekilde restore etti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde 2007 yılında kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi'nde, bugüne kadar 121 bin 401 yaprak belgenin restorasyonunu tamamlandı. Tarihi belge niteliği taşıyan Ayasofya Vakfiyesi'nin restorasyonu da gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kültürel ve tarihi miras özelliği taşıyan belgeleri ve tapu defterlerini muhafaza ediyor. Tarihi ve kültürel öneme sahip olan belgelerin gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılabilmesi için geçmişten günümüze ulaşan yıpranmış belgeler ve tapu defterleri restore ediliyor. Mülkiyet defterlerindeki tahribatların onarımının yanı sıra başka kurumlardan gelen onarım taleplerine de cevap veriliyor.

ASLINA UYGUN KORUNARAK YENİLENİYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2007 yılında kurulan Belge Konservasyon ve Restorasyon Birimi, bugüne kadar 121 bin 401 yaprak belgenin restorasyonunu tamamladı. Bu kapsamda restorasyona ihtiyacı olduğu tespit edilen yıpranmış mülkiyet defterleri, uzman bir ekip çalışmasıyla, aslına uygunluğu korunarak yenileniyor. Belgenin durumuna göre; klasik usulle yapılan çalışmada belge elle çalışılarak restore edilirken; ikinci yöntemde belge bir makine yardımıyla yenileniyor.

TUTANAKLA TESLİM EDİLİYOR

'Leaf-Casting' adı verilen ikinci uygulamada, mürekkebi dağılmayan belgelerin eksik kısımları kağıt hamuru kullanılarak tamamlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün talebiyle yerli ve milli üretimle imal edilen leaf-casting makinesi sayesinde, elle yapılan klasik restorasyona göre çok daha hızlı bir şekilde işlem tamamlanıyor. Klasik ve leaf-casting ünitelerinden fasiküller halinde ciltleme birimine iletilen tarihi belgeler, yeni ciltlerle kaplanıp, tutanak tutularak ilgili birime teslim ediliyor.

AYASOFYA İÇİN KLASİK RESTORASYON USULÜ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, tarihi belge niteliği taşıyan Ayasofya Vakfiyesi'nin restorasyonunu da gerçekleştirdi. 1463 tarihli 65 metre uzunluğundaki Ayasofya Vakfiyesi, klasik restorasyon usulüyle elle yapılan titiz bir çalışmayla yenilendi. Arşiv Dairesi Başkanlığı Restorasyon Uzmanı Nursel Demir, yapılan restorasyon çalışmalarının önemine değinerek, "Arşivimizdeki defterler günümüzde hala miras anlaşmazlıkları veya kadastro tespitine itiraz davalarına birer dayanak olarak geçerliliğini korumaktadır" dedi.