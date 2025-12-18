İSTANBUL 13°C / 5°C
Kültür Sanat

Tarihi eserler vatanına döndü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aralarında bronz İmparator Heykeli ve Roma dönemine ait Demosthenes portresinin de bulunduğu çok sayıda eserin ABD'den Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

IHA18 Aralık 2025 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Tarihi eserler vatanına döndü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı" dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı. Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, ABD'deki Metropolitan Sanat Müzesi'nden iadesi sağlanarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi. Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda, bu toprakların mirası olan eserleri anavatanına yeniden kavuşturmuş olduk. Kültürel mirasımızın korunması ve ait olduğu topraklara dönmesi için uluslararası iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

