Tarihi İshak Paşa Sarayı kartpostallık kış görüntüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli tarihi ve turizm mekanlarından olan İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden her yıl binlerce turisti ağırlıyor. UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı yadigarı tarihi saray, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki "kartal yuvası"nı ardından 1900 rakımlı tepenin üzerine inşa edilmiş. Osmanlı yadigarı tarihi İshak Paşa Sarayı, 2023'te 213 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Tarihi saray, Osmanlı, Selçuklu, Barok ve Rokoko mimarisiyle dikkati çekiyor.

İlçenin güneyinde doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili olan alandaki tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, aradan yüz yıllar geçmesine rağmen görkemli yapısıyla ayakta duruyor.



Tarihi saray, çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile yılın her dönemi ziyaretçi çekiyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.

Mimari yapısında Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan saray, duvarlarındaki süslemeleriyle ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Özellikle dini bayramlar, ara tatil, 15 tatil ve yaz tatili dönemlerinde daha çok ziyaretçi yoğunluğunun oluştuğu saray, yılın her mevsimi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

BATI İLLERİNDEN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR



Kışın çevresini kaplayan karla ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi yapıya, son yıllarda ülkenin her bölgesinden tur acenteleri rağbet gösteriyor.

İshak Paşa Sarayı, son yıllarda özellikle batı illerinden gelen ziyaretçi sayısının artmasıyla bölge ekonomisine de katkı sunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İshak Paşa Sarayı, 2023 yılında 213 bin ziyaretçi ağırladı.

İstanbul'dan gelen tur rehberi Nur Duymaz, AA muhabirine, sürekli olarak bölgeye gezi düzenlediklerini söyledi.

Ziyaretçilerin bölgenin coğrafyasını çok beğendiğini ve her seferinde memnun ayrıldıklarını ifade eden Duymaz, "Genelde misafirlerimiz İstanbul ve Ankara'dan uçakla bölgeye geliyorlar. İshak Paşa Sarayı'nı görmeyi çok seviyorlar. Burası kartpostal gibi bir yer, biz buraya gelmeyi çok seviyoruz. Yeni yeni yoğunluğumuz başladı. Kış sezonunun başlaması ve karların buraya düşmesiyle daha çok geleceğiz inşallah." diye konuştu.