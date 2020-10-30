Tarihi yapılardaki ahşap yapılar ellerinde yeniden doğuyor

AA 30 Ekim 2020 Cuma 11:59 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 11:59

Ahmet Akbulut (62), AA muhabirine, gençlik yıllarında Sanat Okulu'nu bitirdikten sonra ağabeyleriyle marangoz atölyesinde çalıştığını söyledi.

Daha sonra İkinci Hava İkmal Bakım Merkezi'nde işe başladığını anlatan Akbulut, marangozluğa burada da devam ettiğini belirtti.

Ahşaba ömrünün 30 yılını adadığını vurgulayan Akbulut, gününün yarıdan fazlasını atölyesinde geçirdiğini dile getirdi.

Akbulut, 2012 yılında emekli olduktan sonra tarihi eserlerde çalışmaya başladığını aktararak, "Tarihi eserlerde çalışmak çok farklı bir duygu çünkü geçmişi geleceğe taşımak insana ayrı bir heyecan veriyor. Bu eserlere ayrı bir özen göstermek gerekiyor. Dışarıdan birileri bu işleri görüp teşekkür ettiklerinde bizlerde yorgunluk kalmıyor. Ondan sonra daha da heyecanlanarak işimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Kentin farklı noktalarındaki 200-300 yıllık tarihi yapılardaki ahşapları tekrar hayata kazandırdığını vurgulayan Akbulut, Mustafa Bey Konağı, Kubaroğlu Mescidi gibi tarihi öneme sahip 10 eserin tadilatını yaptığını ifade etti.

- "ÖLENE KADAR BU İŞE DEVAM EDECEĞİM"

Akbulut, tarihi yapılardaki kapı, tavan işlemesi, duvar süsü gibi ahşapla alakalı her türlü eseri aslına uygun şekilde restore ettiğini anlattı.

İşinin zor olduğunu ancak severek yaptığını dile getiren Akbulut, şunları kaydetti:

"Geçmişte yapılanlara saygı duyarak aynısını geleceğe taşımak için uğraşıyoruz. Yaşım ilerlediği için biraz zorlanıyorum ama işimi severek yapmaya devam ediyorum. Ölene kadar bu işe devam edeceğim. Bu işi sevmezsen yapamazsın, sevgi olduğu zaman işinin karşılığını da alıyorsun. Yılların verdiği tecrübeyle eski eserleri aslına uygun bir şekilde yapıyorum."