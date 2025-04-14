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Kültür Sanat

Tarihin kalbi Roma'da attı, yeni rotalar yolda

İnsanlık tarihinin bilinen en eski anıtsal yapısı olan Göbeklitepe, dünyanın en görkemli mekânlarından Kolezyum'un taş duvarlarına kendi sesini fısıldıyor. Bu ses, 16 Nisan'da onu dünyaya tanıtan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile bir kez daha duyulacak. Ersoy'un ziyareti, Göbeklitepe'nin kültürel yolculuğunun gelecek adımlarına da ışık tutacak.

14 Nisan 2025 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Tarihin kalbi Roma'da attı, yeni rotalar yolda
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İtalya'nın başkenti Roma'da, dünyanın dört bir yanından 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ses getiren sergi, sadece Türkiye'nin değil insanlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan Göbekliyepe'yi Avrupa'nın kalbinde tanıtmayı başardı.

İKİ KADİM YAPI İÇ İÇE

Tarih ve anlamın iki kadim yapıda iç içe geçtiği bu anıtsal buluşma finale yaklaşırken Göbeklitepe'nin binlerce yıllık sesi, Roma'nın iki bin yıllık taşlarında son kez yankılanacak.

ERSOY SERGİYİ ZİYARET EDECEK

Dünyaya kutsal bir yerin gizemini anlatan Göbeklitepe sergisini başlatan isim olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, binlerce yıllık sırrın Roma'daki büyük serüvenine şimdi yerinde tanıklık edecek.

GÖBEKLİTEPE'NİN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK

Bakan Ersoy, burada Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım süreci ile Roma'daki serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Ersoy'un 16 Nisan'daki ziyareti, Göbeklitepe'nin kültürel yolculuğunun gelecek adımlarına da ışık tutacak.

ZAMANIN KAPISI 21 NİSAN'DA KAPANACAK

Uluslararası arkeoloji çevrelerince de ilgiyle izlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" adlı sergi Roma'da zamanın kapılarını 21 Nisan'da kapatacak.

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