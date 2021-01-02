DHA 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:30 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:30

Erbaa ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Ayan köyünde yaşayan Remzi Gürel, kendisine ait tarlanın kenarlarındaki otları traktörüyle temizlemek istedi. Ancak tarlada sürdüğü traktörün arka tekeri aniden oluşan çukura düştü. Uzun uğraşlar sonucu traktörü kurtaran Gürel, çukura baktığında ise insan kemikleri olduğunu farketti. Gürel, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine tarlaya, jandarma ekipleriyle gelen Cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. Ayrıca Tokat Müze Müdürlüğü'nden arkeologlar çağırıldı.

Açılan çukurda toplu mezarın olduğu görüldü. Çok sayıda insan kemiği olduğu belirlenen alan, Tokat Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Traktörü düştüğü çukurdan çıkartırken insan kemiklerini fark ettiklerini ifade eden Remzi Gürel, "Motoru çıkartırken baktık ki kemikler var. Motoru aldık, ondan sonra jandarmayı aradık. İçinde çok fazla insan kemiği var, tünel var. 10 metre bir tarafta 3 metre bir tarafta. Ama önü kapalı" dedi.

Yapılan ilk incelemde Roma dönemine ait olduğu saptanan mezar alanının, dönemi yapılacak geniş çaplı araştırmayla netlik kazanacak.