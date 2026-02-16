“Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar” 15 Şubat'ta Zorlu PSM'de sanatseverler ile buluştu

Konser; Musıki Eğitim Vakfı Başkanı, sanatçı Fikret Erkaya ve vakfın Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Beyza Uyanoğlu ev sahipliğinde yapıldı. Kültürel mirasın yaşatılmasını amaçlayan bu anlamlı gece, sanatseverlerin katılımına ücretsiz olarak düzenlendi.

Taş plaklara kaydedilmiş, ancak zaman içinde repertuvarlardan silinmiş nadide eserlerden oluşan konser programı; uzun ve titiz arşiv çalışmaları sonucunda yeniden notaya alınarak sanat dünyasına kazandırıldı. Bu özel repertuvar, geçmişin estetik anlayışını bugünün sahne yorumuyla buluşturarak dinleyicilere hem nostaljik hem de sanatsal açıdan zengin bir deneyim sunuyor.

Projenin hazırlayıcıları ve sanat danışmanları olan Burcu Göktürk ve Ahmet Yağmur Kucur, taş plak döneminin ruhunu aslına uygun bir yaklaşımla sahneye taşıdı. Gecenin hanendesi Burcu Göktürk, güçlü yorumu ve zarif sahne hâkimiyetiyle geçmişin kıymetli eserlerine yeniden hayat verirken; tanburda Ahmet Yağmur Kucur hem icrası hem de müzikal birikimiyle projeye derinlik kattı. Konserin sunuculuğunu ise etkileyici anlatımıyla Cansu Canan üstlendi.

Gecede sahne alan diğer değerli sazendeler:

· Volkan Ertem – çello

· Alper Asutay – keman

· Baturay Yarkın – piyano

· İremnur Yaşar – kemençe

· Serkan Mesut Halili – kanun

· Ahmet Yağmur Kucur – tanbur

Projeye her aşamada güçlü destek sağlayan Musıki Eğitim Vakfı, geçtiğimiz yıl düzenlenen konseri albüm haline getirerek dijital platformlarda musıki severlerle buluşturdu. Böylece taş plaklardan gün yüzüne çıkarılan kıymetli eserler kalıcı bir kayıt altına alınarak geniş kitlelere ulaştırıldı.

Bu yıl gerçekleştirilecek konser ise yine taş plak arşivlerinde saklı kalmış, daha önce gün yüzüne çıkmamış farklı eserlerden oluştu. Titizlikle sürdürülen arşiv ve nota çalışmaları sayesinde kültürel hafızamızda yer alan ancak uzun yıllar icra edilmemiş eserler yeniden sanat hayatına kazandırılıyor.

Musıki Eğitim Vakfı yalnızca repertuvar zenginliğini ortaya koymakla kalmayıp genç sanatçıları teşvik ederek ve üretim süreçlerinde onlara destek olarak Türk Sanat Müziği geleneğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Bu vizyoner yaklaşım, gelecek kuşaklara yaşayan ve güçlü bir kültürel miras bırakma amacını da somut biçimde ortaya koyuyor.

15 Şubat Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleşen bu özel konser, taş plak döneminin zarafetini ve unutulmuş melodilerini yeniden keşfetmek isteyen tüm sanatseverleri ücretsiz olarak ağırladı.