Tatar Çölü’ne ödül

Adalet Ağaoğlu ve Turan Oflazoğlu’nun ‘Onur Ödülü’ne layık görüldüğü gecede, Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı tarafından sahneye taşınan ‘Tatar Çölü’ En İyi Yapım, En İyi Erkek Oyuncu (Abdül Süsler) ve En İyi Müzik (Can Atilla) dallarında ödüle layık görüldü. Komedi/Müzikal alanında ‘En İyi Yapım’ ödülü Kadıköy Emek Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan ‘Cadı Avı’nın oldu.