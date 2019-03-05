'Tek rakip Hollywood'
Türkiye dizi film ihracatında Hollywood’a rakip oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 350 milyon dolar bütçeye sahip dizi film ihracatında Amerika’dan sonra ikinci sıradayız.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 350 milyon dolar gibi büyük bir bütçeye sahip dizi film ihracatında, Türkiye’nin Amerika’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belitrerk “Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye’nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz” dedi. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un TBMM’de kabul edildiğini hatırlatan Ersoy, Sinema Yasası’nın en önemli maddesinin, Türkiye’nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri ve yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş ve reyting alan dizilerin Türkiye’de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30’una kadar kısmının devlet tarafından karşılanması olduğunu aktardı. Bu desteğin hem Türkiye’deki seyirci sayısında hem sektörün film yapma oranında hem de yurt dışından çekim için ülkeye gelen film yapımcısı sayısında ciddi artış sağlayacağını vurgulayan Ersoy, bunu cezbetmek için “Filming Turkey” platformunu hayata geçirdiklerini belirtti.
SEYİRCİ YÜZDE 50 ARTACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kültürle ilgili çalışmaları arasında ise opera, bale, tiyatro ve güzel sanatların bulunduğuna işaret ederek, bu alanlardaki çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi. Bu wyıl, 2018’e göre sergilenen oyun ve seyirci sayılarını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, bu konuda gerekli çalışmayı başlattıklarını ifade etti.
KAZI ALANLARI ÖNEMLİ
Bakan Ersoy, turizmde Türkiye’yi öne çıkartan kazı alanları ve ören yerleri gibi kültürel mekanlar olduğunu ifade etti. Bakanlığa bağlı 153 kazı ve ören yeri olduğunu belirten Ersoy, bu kazıların 31’inin yabancı, 122’sinin yerli kazı başkanları tarafından yapıldığını kaydetti. Ersoy ‘Her yıl 20 tane ilave ederek bütün kazı yerlerimizi 12 ay kazılır hale getireceğiz’’ dedi.
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