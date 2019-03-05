13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3801
  • 6,1061
  • 222.549
  • 104.193
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'Tek rakip Hollywood'

Türkiye dizi film ihracatında Hollywood’a rakip oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 350 milyon dolar bütçeye sahip dizi film ihracatında Amerika’dan sonra ikinci sıradayız. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 350 milyon dolar gibi büyük bir bütçeye sahip dizi film ihracatında, Türkiye’nin Amerika’dan sonra ikinci sırada yer aldığını belitrerk “Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye’nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz” dedi.  Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile  Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un TBMM’de kabul edildiğini hatırlatan Ersoy, Sinema Yasası’nın en önemli maddesinin, Türkiye’nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri ve yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş ve reyting alan dizilerin Türkiye’de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30’una kadar kısmının devlet tarafından karşılanması olduğunu aktardı. Bu desteğin hem Türkiye’deki seyirci sayısında hem sektörün film yapma oranında hem de yurt dışından çekim için ülkeye gelen film yapımcısı sayısında ciddi artış sağlayacağını vurgulayan Ersoy, bunu cezbetmek için “Filming Turkey” platformunu hayata geçirdiklerini belirtti.            

SEYİRCİ YÜZDE 50 ARTACAK 

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kültürle ilgili çalışmaları arasında ise opera, bale, tiyatro ve güzel sanatların bulunduğuna işaret ederek, bu alanlardaki çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi. Bu wyıl, 2018’e göre sergilenen oyun ve seyirci sayılarını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, bu konuda gerekli çalışmayı başlattıklarını ifade etti. 

KAZI ALANLARI ÖNEMLİ 

Bakan Ersoy, turizmde Türkiye’yi öne çıkartan kazı alanları ve ören yerleri gibi kültürel mekanlar olduğunu ifade etti. Bakanlığa bağlı 153 kazı ve ören yeri olduğunu belirten Ersoy, bu  kazıların 31’inin yabancı, 122’sinin yerli kazı başkanları tarafından yapıldığını kaydetti. Ersoy ‘Her yıl 20 tane ilave ederek bütün kazı yerlerimizi 12 ay kazılır hale getireceğiz’’ dedi. 

Renault Megane HB 1.5 dCi EDC seçeneğini test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Alabarda: Türkiye'nin kırmızı çizgisidir

Alabarda: Türkiye'nin kırmızı çizgisidir

Marmara'da deprem: İstanbul da sallandı

Marmara'da deprem: İstanbul da sallandı

Gökbilimcileri şaşırtan keşif

Gökbilimcileri şaşırtan keşif

Anlaşma tamam: Hava sahalarını birbirlerine açacaklar

Anlaşma tamam: Hava sahalarını birbirlerine açacaklar

İran'dan ABD'ye sert çıkış: Sabrımız taşmak üzere

İran'dan ABD'ye sert çıkış: Sabrımız taşmak üzere

'Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur'

'Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur'

Rusya açıkladı: Filistin'le anlaştık ev sahipliği yapacağız

Rusya açıkladı: Filistin'le anlaştık ev sahipliği yapacağız

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Mavi Vatan 2019' mesajı

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Mavi Vatan 2019' mesajı
 

POPÜLER HABERLER

Teknoloji çağının hastalığı nomofobiyi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan´la konuştuk (Part 2)

Teknoloji çağının hastalığı nomofobiyi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan´la konuştuk (Part 2)

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

2019'un en güçlü ülkeleri belli oldu

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Endonezya denizaltılarına 'ZOKA' kalkanı

Endonezya denizaltılarına 'ZOKA' kalkanı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA