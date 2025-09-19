Cemal Toy Atölye ve onun bir girişimi olan Birlikte Sanat'ın Fatih Belediyesi destekleriyle hazırladığı "Tek ve Çok" sergisi, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı. Sanatçıların sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarının bir araya geldiği sergi, İstanbul'un katmanlı kültürünü sanatseverlerle buluşturuyor. Ayşegül Ekin Odabaşı'nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, bireysel üretimleri ortak bir şehir belleğinde buluşturuyor. Farklı yaş ve disiplinlerden gelen sanatçıları bir araya getiren "Tek ve Çok", İstanbul'un surlar, yokuşlar, iskeleler, çarşılar gibi mekânsal izlerini taşıyor. 3 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek olan sergiyi küratörü Odabaşı ile gezdik.

"CEMAL TOY'UN ESERİ YOL GÖSTERİCİ OLDU"

"Sergimizin çıkış noktası değerli hocamız Cemal Toy'un 'Tek ve Çok' isimli eseri oldu. Bu eser bize tekil seslerimizin nasıl çoğul bir bütünlük oluşturabileceğini düşündürdü. 'Tek', her bir sanatçının kendi üslubu, kendi vicdanı, kendi sesi; 'Çok' ise bu seslerin bir araya gelerek kurduğu ortak hikâye, paylaşılan anlam ve sorumluluk. Biz de bu kavramlardan yola çıkarak, atölyemizin uzun soluklu üretim sürecini bir sergiye dönüştürdük." diyerek sözlerine başlayan Odabaşı, sergide Cemal Toy Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren 43 sanatçının eserleri olduğunu dile getirdi.

Eserlerde Cemal Toy'un izlerinin görüldüğünü belirten Odabaşı sözlerine şöyle devam etti: "Bu çok doğal bir durum. Çünkü biz onun rehberliğinde üretim yaptık. Ancak her sanatçı kendi dilini ve bakış açısını kattı. Dolayısıyla hem bir bütünlük hem de çeşitlilik söz konusu. Bu atölyede çalışan bir sanatçı olarak söyleyebilirim ki birlikte çalışmak bir tür karşılıklı ilham süreci. Kimi zaman aynı sessizliği paylaşıyoruz kimi zaman hararetli tartışmalar yaşıyoruz. Bu süreç, ister istemez eserlerimizin ritmini birbirine yaklaştırıyor. Sergiye bakanlar da bu uyumu, o ortak titreşimi hissedeceklerdir."

"İSTANBUL BU SERGİNİN GÖRÜNMEZ KARAKTERLERİNDEN BİRİ"

Sergide toplamda 148 eser yer alıyor. Bütün çalışmalar sanatçıların son dönemde yaptıkları işler. Sergideki eserlerde farklı teknikler kullanılmış. Akrilik, yağlıboya ve karışık tekniklerle yapılan eserler, sergiyi zenginleştiriyor ve izleyiciye farklı duygu katmanları sunuyor. Sergideki eserlere bakıldığında ilk göze çarpan noktalardan birinin İstanbul detayı olduğuna değinen Küratör Odabaşı, "İstanbul bu serginin görünmez karakterlerinden biri aslında. Bazı eserlerde siluet, bazılarında denizin sesi, bazılarında kalabalığın hareketi hissediliyor. İstanbul'un karmaşası, renkleri, ritmi bu sergideki birçok çalışmanın arka planında" şeklinde konuştu.

"ÖNCE DURUP BAKMALARINI, SONRA KENDİ İÇLERİNDE YOLCULUĞA ÇIKMALARINI İSTİYORUM"

"Yerleştirmeyi yaparken her eserin kendi sesini duyurabilmesini ama yanındakiyle de konuşabilmesini hedefledim. Böylece izleyici sergiyi gezerken bir ritim, bir akış hissedebilsin istedim." diyen Odabaşı'nın gelen ziyaretçilere bir de mesajı var: "Sergiyi gezenlerin önce durup bakmalarını, sonra kendi içlerinde bir yolculuğa çıkmalarını istiyorum. Kendi 'tek' seslerini bulup, bu çoğul dünyanın içinde bir yankı duymalarını umuyorum. Hem düşündüren hem de iyi hissettiren..."

Herkesi bu çoğul yolculuğa katılmaya davet eden Odabaşı, "Bu sergi, birlikte üretmenin, birlikte düşünmenin ve birlikte hissetmenin sonucu. Emek veren tüm sanatçı arkadaşlarıma, değerli hocamız Cemal Toy'a ve bize bu imkânı sağlayan Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergun Turan'a teşekkür ediyorum" dedi.

CEMAL TOY: "SANAT SADECE BİR ÜRETİM ARACI DEĞİLDİR"

Sergi hakkında görüşünü dile getiren ressam Cemal Toy da şunları söyledi: "Sergide farklı disiplinlerde 43 sanatçının kendine özgün yaklaşımlarını görmekteyiz. Sergideki anlamlı olan birliktelik ise sanatçıların özgün yaklaşımları ve sosyal sorumluluk projelerine duyarlılıklarını görmekteyiz. Sanat sadece bir üretim aracı değildir. Toplumsal ve dünyadaki problemlere sessiz kalamayacağımızı gösteren bir yaklaşım biçimidir. Bu anlamda pek çok ulusal ve uluslararası projelere imza atan bu topluluğun sergisinin gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sergide pek çok farklı teknik görülebilir. Yağlı boyanın çok özgün yaklaşımları, suluboya, akrilik ve dokuma tekniklerine varıncaya kadar güzel bir seçki sanatseverleri beklemekte..."