Tekfen Filarmoni'den Cumhuriyet'in 100. yılında anlamlı konser: İstiklal Marşı'nın bilinmeyenleri seyirciyle buluşacak

Tekfen Filarmoni Orkestrası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü özel bir konserle kutlamaya hazırlanıyor.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, topluluk İstanbul ve Ankara'da vereceği "100. Yıl Konseri" ile İstiklal Marşı'nın bilinmeyen hikayesini anlatacak.

Konserde, Mehmet Akif Ersoy'un güftesine beste olarak eşlik etmek için 1921'de yarışan eserler arasından 11 beste seslendirilecek.

Yüzden fazla eserin başvurduğu yarışmada değerlendirmeye tabi tutulan 55 besteden 11'inin notasına ulaşılarak oluşturulan seçki, 25 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 28 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez yeniden icra edilecek.

Sahnede 120 kişinin yer alacağı temsilde, 11 bestenin ve İstiklal Marşı'nın bilinmeyen hikayesini Yiğit Sertdemir, Ceyda Düvenci ve Mert Fırat anlatacak.

100. Yıl Konseri'nde şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni'ye, şef Masis Aram Gözbek yönetimindeki MAGMA Filarmoni Korosu da eşlik edecek.

Konserde ayrıca Ankara Operası solist sanatçılardan tenor Faik Mansuroğlu ve saz heyetini oluşturacak Göksel Baktagir, Yurdal Tokcan ve Ercan Irmak, mezzo soprano Sumru Ağıryürüyen ile aynı sahneyi paylaşacak.

"NOTALARA, MEHMET ALTUN'UN DEVLET İLE ÖZEL ARŞİV VE SAHAFLARDA YÜRÜTTÜĞÜ ARAŞTIRMALAR SONUCUNDA ULAŞTIK"



Tekfen Vakfı Genel Müdürü Dori Kiss Kalafat, Cumhuriyet fikrinin ve temellerinin, ilan edilmesinden çok daha öncesinde atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy'un şiiri Meclis'te ilk okunduğunda, tekrar tekrar okutulup dakikalarca alkışlandığı bilgisi Meclis tutanaklarında mevcut. Milli marşın güftesi olarak kabul edilen şiir üzerine beste için açılan yarışa gönderilen eserlerin hepsinin ayrı bir hikayesi var. Yüzden fazla katılım olduğu bilinen yarışmada değerlendirmeye alınan 55 eser vardı. Bu eserlerden 11'inin orijinal notalarına, araştırmacı yazar Mehmet Altun'un devlet ile özel arşiv ve sahaflarda yürüttüğü araştırmalar sonucunda ulaştık. Ardından eserlerin orkestra düzenlemeleri çağdaş Türk müziğini başarıyla temsil eden günümüz kompozitörleri tarafından özüne sadık kalınarak hazırlandı."