Telif hakları Darüşşafaka’ya

Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın senaryosunu da kaleme alan Özgentürk, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan ve 156 yıldır faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti’ne 100’e yakın eserinin mali haklarını bağışladı.