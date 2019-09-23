Telif hakları Darüşşafaka’ya
Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, eserlerinin telif haklarını Darüşşafaka’ya bağışladı.
Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın senaryosunu da kaleme alan Özgentürk, Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan ve 156 yıldır faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti’ne 100’e yakın eserinin mali haklarını bağışladı.
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