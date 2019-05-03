21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9655
  • 6,6763
  • 243.667
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

THY yolcuları modern sanatla buluşuyor

Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern, Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak üzere iş birliğine imza attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan bir seçki bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda yolcularla buluşacak. Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in koleksiyonundan özel bir seçkiye, İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Business Lounge’de yer verilecek. 16 sanatçının 38 yapıtı, 3 Mayıs Cuma günü itibarıyla İstanbul Modern’e ayrılan özel bir bölümde sergilenecek. 

SANATIN USTALARI BİR ARADA

130 metrekarelik alana kurulu “İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” isimli sergi, Türkiye modern sanatının dört ana eğilimini yansıtan önemli örnekleri bir araya getirecek. Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek. Seçkide; Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid’in yapıtları yer alacak. 

Denizde kelepçeli ölüm oyunu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Savcı Sayan hastaneye kaldırıldı

Savcı Sayan hastaneye kaldırıldı

Satanist Tapınak: ABD tarafından resmen tanındık

Satanist Tapınak: ABD tarafından resmen tanındık

Yer testinde alev aldı

Yer testinde alev aldı

Sarı Saltuk'un torunları: Türbede define arayanlar yakalansın

Sarı Saltuk'un torunları: Türbede define arayanlar yakalansın

Büyükelçiliğe sığınmıştı... Yakalama kararı çıkarıldı

Büyükelçiliğe sığınmıştı... Yakalama kararı çıkarıldı

'Kaddafi'nin altınları' deyip milyonluk vurgun yaptılar

'Kaddafi'nin altınları' deyip milyonluk vurgun yaptılar

Şov yıldızıydı, Savunma Bakanı oldu

Şov yıldızıydı, Savunma Bakanı oldu

Bakanlıktan ‘Metro gelirlerine el konulacak’ haberlerine yalanlama

Bakanlıktan ‘Metro gelirlerine el konulacak’ haberlerine yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Kayıp çocuklar böyle bulundu

İlk defa görüntülendi!

İlk defa görüntülendi!

150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Dünyada bir ilk, yakında TSK envanterine girecek

Dünyada bir ilk, yakında TSK envanterine girecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA