THY yolcuları modern sanatla buluşuyor

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan bir seçki bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda yolcularla buluşacak. Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in koleksiyonundan özel bir seçkiye, İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Business Lounge’de yer verilecek. 16 sanatçının 38 yapıtı, 3 Mayıs Cuma günü itibarıyla İstanbul Modern’e ayrılan özel bir bölümde sergilenecek.

SANATIN USTALARI BİR ARADA

130 metrekarelik alana kurulu “İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” isimli sergi, Türkiye modern sanatının dört ana eğilimini yansıtan önemli örnekleri bir araya getirecek. Türk Hava Yolları ve İstanbul Modern iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek. Seçkide; Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid’in yapıtları yer alacak.