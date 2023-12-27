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Kültür Sanat

TİKA'dan Küba'da ''Türk Kültürü ve Dili'' hamlesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Havana Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü kapsamında, bu yıl üniversitede 'Türk Kültürü ve Dili dersleri' verildi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 01:27 - Güncelleme:
TİKA'dan Küba'da ''Türk Kültürü ve Dili'' hamlesi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Mehmet İlgürel tarafından Havana Üniversitesi Sanat ve Edebiyat Fakültesi Türkiye Tarihi ve Kültürü Kürsüsünde 40 öğrenciye Türk Kültürü ve Dili dersleri verildi. Ayrıca Havana Üniversitesinde ilk defa "Türk Tarihi ve Kültürü" hakkında bir lisansüstü ders düzenlendi.

"Eski Kökenlerinden Çağdaş Döneme Kadar Türkiye ile İlgili İncelemeler" adlı yüksek lisans dersinin yanı sıra "Mistik-Felsefi Düşüncenin Başlıca Temsilcileri Mevlana ve Yunus Emre ve Kültürel ve Sosyal Bir Mirasın Varisi Türkiye" ana başlığıyla dersler sunuldu.

TÜRK DİLİ YARIŞMALARI

Protokol kapsamında Türk Kültürü ve Dili sınıfı öğrencileri arasında Türk Dili Yarışmaları gerçekleştirildi.

Dereceye giren öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti Havana Büyükelçiliği tarafından hediyeler takdim edildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi vesilesiyle Kübalı öğrenci ve öğretim üyelerine de Çanakkale Zaferi'ni çeşitli yönleriyle anlatan bir konuşma yapıldı.

19 MAYIS'TA "TÜRK KÜLTÜRÜ GÜNÜ"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katılımıyla Türk Kültürü Günü düzenlendi.

Etkinlikte Kübalı araştırmacılar, Türk Kültürü ile ilgili bildirilerini sundukları bir oturum gerçekleştirdi.

Kübalı öğrenciler tarafından Türkçe şiirlerin okunduğu etkinlikte yarışmada başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

  • tika havana
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